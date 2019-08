Das Rentnerleben startet in Manila

Ascheberg – Senden – Münster – Neubeckum – Tillburg/Holland – Hongkong – Manila/Philippinen – was sich hier wie eine Reiseroute liest, das sind in Wirklichkeit die Stationen im Leben von Manfred Rößmann. Dabei hat er gerade erst die letzte Station angesteuert. „Bis vor drei Wochen wohnte ich noch in Hongkong, jetzt bin ich in Manila zu Hause“, sagt er und lacht. Derzeit weilt er gerade in seiner Heimat Ascheberg bei seiner Schwester Ute Kneilmann . Heimat und zu Hause sind jedoch für ihn zwei Paar verschiedene Schuhe. „Heimat ist da wo man geboren ist, zu Hause ist da, wo ich lebe“, macht der 62-Jährige deutlich. Und das ist nun Manila.

Ein ganz neues Lebensgefühl für den gebürtigen Ascheberger. „Denn seit dem 1. Juli bin ich jetzt Rentner“, erzählt er. Seinem Beruf als Geschäftsführer bei PM International Nahrungsergänzung und Kosmetik war es geschuldet, dass er an so vielen unterschiedlichen Orten der Welt war. Zwar hätte er sich niemals so einen Weg träumen lassen, „allerdings hatte ich schon früh den Wunsch, ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten.“ Probleme hatte er nie damit. Im Gegenteil. Er hat viele Menschen kennengelernt, „und überall wo ich war, war ich Ausländer“. Den Grund formuliert er so: „Ich weiß mich zu benehmen und ich fand es immer Klasse, so viele unterschiedlich Nationen und Kulturen kennen lernen zu dürfen. Das erweitert den Horizont.“

Vor allem Hongkong, wo er seit 2009 gearbeitet hat, war diesbezüglich ein multikultureller Schmelztiegel. „Da sind Menschen aus aller Welt zu Hause“. Manfred Rößmann mag die Metropole. Dort hat er auch seine heutige Frau Gemmalyne kennengelernt. Eine Phillipina. Kommunikationsprobleme gab es nie für ihn in der Fremde. Rößmann spricht fließend englisch, etwas niederländisch und deutsch. „Mit diesen Sprachen bin ich immer gut klargekommen.“

Jetzt bricht für ihn ein neuer Lebensabschnitt an. „Da bleibt dann mehr Zeit für Sport, wie Highking oder wandern, fürs Reisen und ja, einfach auch dafür, das Leben zu genießen.“ Ohne Sport geht es nicht für den einstigen TuS-Kicker. Die Fußballschuhe hat er jedoch längst an den Nagel gehängt. „Das waren jedoch auch schöne Zeiten“, erinnert er sich gerne daran. Heute sind es andere Sportarten und Dinge, die ihn reizen. Das Reisen gehört zweifelsfrei dazu. Und ein Besuch in der Heimat, der darf nicht fehlen. „Das habe ich immer einmal im Jahr gemacht, dass ich nach Ascheberg gekommen bin. Meistens immer zur Jacobi-Kirmes.“ Dieses Mal ist er nun allerdings mit seiner Frau zwölf Stunden geflogen, um dem Geburtstag seiner Mutter Maria am heutigen Mittwoch beizuwohnen.“ Und dann? Dann fahren die beiden wieder nach Hause. Ob ihn irgendetwas zurück nach Ascheberg zieht? „Nicht wirklich“, gibt Manfred Rößmann zu. „Ich bin gerne hier in der Heimat, aber ich freue mich auch immer wieder auf mein zu Hause.“ Und da differenziert er wie gesagt. Zu Hause ist eben da wo er jetzt lebt. Aktuell ist das Manila. Dort, wo die Rößmanns vor drei Wochen hingezogen sind.