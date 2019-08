Seit dem Advent 2015 gratuliert die Pfarrei St. Lambertus allen jungen Menschen aus Davensberg, Herbern und Ascheberg am 18. Geburtstag zur Volljährigkeit. Nach den Sommerferien wird das damalige Versuchsprojekt nochmals bis ins Jahr 2020 verlängert. In den ersten Septembertagen steht der 500. Besuch auf dem Programm, manche Familien sind bereits zwei bis drei Mal aufgesucht worden. Und es folgen spannende Begegnungen: Die „Jubilare“ dieser nächsten Monate sind damals in einer bewegten Zeit geboren worden, denn die Flugzeugattentate vom 11. September 2001 auf das World Trade Center hatten für globale Unsicherheit gesorgt. Die jungen Erwachsenen von heute interessieren natürlich andere aktuelle Themen wie Klimaschutz, Schulabschluss, Berufsentscheidung, Führerschein, Gefühlswirwarr und die anstehende Geburtstagsparty.

Pastoralreferent Ralf Wehrmann klingelt im Regelfall in den frühen Abendstunden des Jubeltages unangekündigt an der Haustür und überreicht in einem kurzen Gespräch einen Briefumschlag mit einem kleinen Geschenk. Ab sofort gibt es übrigens ein neues praktisches Geschenk mit Lokalbezug. Wer versehentlich nicht persönlich angetroffen oder überhaupt nicht besucht wurde, kann sich gerne im Pfarrbüro St. Lambertus melden. Ebenso melden können sich interessierte Gemeindemitglieder, die Lust hätten, diesen überschaubaren Besuchsdienst ehrenamtlich zu unterstützen und auf diesem Wege Kontakt zu halten mit Jugendlichen in Nachbarschaft und Kirchengemeinde.