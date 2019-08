Kirchenschätze und Denkmal-Runde

Die Pfarrkirche St. Lambertus ist der Mittelpunkt des Dorfes. Das Wahrzeichen, an dem vor 110 Jahren gebaut wurde, gehört zu den Gebäuden, die in der Denkmalliste zu finden sind. Wenn am 8. September (Sonntag) beim Tag des offenen Denkmals die Türen offen stehen, dann wollen Gemeinde und Heimatverein die Menschen nicht allein lassen. Den Interessenten soll die Möglichkeit geboten werden, die Kirche und ihre Geschichte zu erleben. So wird Besuchergruppen ein Blick von der Balustrade des Kirchturms ermöglicht.

Geplant sind Führungen, die um 14.30 Uhr beginnen. Bei gutem Wetter kann bis ins Sauerland und nach Münster geschaut werden.

Mit großformatigen Fotos sollen Entwicklungen in der Kirche gezeigt werden. Die ersten alten Dorfansichten zeigen St. Lambertus noch mit einem Türmchen. 1909 wurde mit dem Bau des „Zahnstochers“ begonnen. Auch zum Bau sind alte Fotos vorhanden, die Armin Klaverkamp für diesen Tag aufgearbeitet hat.

Es wird über die Geschichte der Glocken informiert. Das kunsthistorische Altarbild von Abraham Bloemart aus dem Jahr 1610, das vor einigen Jahren ausgetauscht wurde, rückt an diesem Tag noch einmal ins Blickfeld. Im Altarraum werden alte Messgewänder zu sehen sein. Zu Heiligenfiguren in der Kirche hat Armin Klaverkamp vom Heimatverein die passenden Geschichten aus dem Archiv aufbereitet. „Es gibt eine ganze Menge zu erfahren“, freut sich Klaverkamp auf den Tag.

Hildegard Kuhlmann gehört zu einer Gruppe, die im Vorfeld der Kirchenjubiläen 2022 bis 2024 aktiv ist. So wird der Tag des offenen Denkmals genutzt, um Votivgaben zu zeigen. Sie sollen mit Spendengeldern in den nächsten Jahren aufgearbeitet werden, um dann möglicherweise dauerhaft in einer Kirchen-Schatzkammer ausgestellt zu werden. Mit den ersten Stücken soll für weitere Spenden geworben werden. Enden wird das Programm in der Kirche um 18 Uhr mit einer thematisch geprägten Vesper.

Motto des Denkmaltages ist in diesem Jahr „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Das wird bei einem kleinen vorbereiteten Rundgang in Ascheberg offensichtlich: Denn es geht zum Kriegerehrenmal an der Albert-Koch-Straße, zur Siegessäule an der Dieningstraße und dem Press-Denkmal auf dem Friedhof. „Sie sprechen eine unterschiedliche Sprache und stehen für Umbrüche, besonders, wenn man der Siegessäule das Press-Werk gegenüberstellt“, erklärt Ralf Wehrmann.