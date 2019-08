Am Sonntag (1. September) lädt der Heimatverein Davensberg bereits zum 49. Mal alle Wander- und Radwanderfreunde zu seinem traditionellen Wander- und Radwandertag in und um Davensberg ein. Gerne erinnern sich die Mitglieder des Heimatvereins noch an den ersten Wandertag 1971. An jeder Kontrollstelle gab es für die Erwachsenen einen Klaren zur Stärkung gratis, die Kinder erhielten Süßigkeiten. 256 jugendliche und erwachsene Wanderer wurden gezählt. „Trimm Dich!“ war das Anliegen, die Menschen in der schönen Davert zu bewegen; ein Rezept, das mit wachsenden Teilnehmerzahlen belohnt wurde.

Bereits im folgenden Jahr marschierten 513 Wanderer auf Schusters Rappen durch die Davert. Ein Jahr später zählte man schon 813 Teilnehmer, und 1974 wurde erstmals die Tausender-Marke übersprungen.

Mit dem achten Wandertag 1978 wurde erstmals das Radwandern eingeführt, was sich in Folge als Renner herausstellte. Den Höhepunkt dieser „Wandergeschichte“ erreichte der Heimatverein im Jahre 1982, als – dank Topwetters – über 1300 Teilnehmer verzeichnet wurden. Ein solches Ergebnis wurde nie wieder erreicht.

Vor der 48. Auflage lenkt Vorsitzende Anneliese Buntrock den Blick zurück zu den Wurzeln: „Ich würde mir wünschen, dass viele Teilnehmer tatsächlich wandern. Einfach nur eine Runde mit dem E-Bike zu drehen, um die Stempel für die Tombola zu erhalten, widerspricht dem Geist des Wandertages.“

Wie in den vergangenen Jahren wird der Heimatverein mit Hilfe seiner vielen Ehrenamtlichen auch diesmal für das leibliche Wohl der Wanderer sorgen. An allen Stationen erwarten die Wanderer kühle Getränke und Süßes. Am Burgturm kann man sich ganztägig mit Gegrilltem stärken. In der Mittagszeit bietet der Heimatverein am Turm und auch im Schnittmoor traditionell Erbsensuppe an. Im Heimathaus gibt es Kaffee und Kuchen. Alle Startkarten gelten auch als Lose für die Tombola am Abend.

Hauptpreis ist der Wanderstock des Jahres, gespickt mit westfälischen Spezialitäten, dazu gibt es mehrere lecker gefüllte Frühstückskörbe, Gutscheine – großzügig gespendet von Davensberger Unternehmen – und viele andere Preise.