Seit Tagen haben Luka Gausepohl und seine Freundin Ida Pettendrup ein und dasselbe Gesprächsthema: Es geht für sie bald zur Schule, heute das erste Mal. Die Zeit des Kindergartens ist nicht nur für das Duo vorbei, sondern für 76 Mädchen und Jungen in Ascheberg, 16 ehemalige Maxi-Kinder in Davensberg und insgesamt 66 Steppkes in Herbern.

„Also, ich kann schon schreiben, und rechnen kann ich auch“, sagt Luka. Auch Ida beteiligt sich am Gespräch: „Ja - 1 plus 1 ist 2 und Mama, Papa und Ida kann ich auch schon schreiben.“

Dass Schule noch ein bisschen mehr ist, werden die Beiden schnell mitbekommen. Noch freut man sich auf Hausaufgaben und dass der Wissensdurst gestillt wird. Die Tornister weisen noch keine Gebrauchspuren auf – mit aufgedruckten Tieren wie Panther, Tiger und einem Affen hat Luka schon einen halben Zoo im Gepäck. Auch Ida´s Schultasche ist schön anzusehen. „Delfine sind da drauf“, so die Sechsjährige. Auch wer wo sitzt ist längst geklärt, denn Ida und Luka kommen in dieselbe Klasse der Herberner Mariengrundschule. „Wir sitzen nebeneinander“, sind sich beide einig.

Für den ersten Schultag am heutigen Donnerstag steht alles bereit. Zwar sind die selbst gebastelten Schultüten beim WN-Besuch noch leer - aber am Donnerstag werden dort kleine Geschenke zu finden sein.

Die Aufregung ist den beiden Steppkes förmlich anzusehen. Ab heute heißt es: Auf zur Schule, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Worauf sich die beiden am meisten freuen: „Dass es endlich losgeht und auf lesen, schreiben und Mathe.“