Der sportliche Jubilar

Beim der Jubiläumsgala haben sie über den Sport geredet, am Tag danach wurde beim SV Herbern Sport in seiner ganzen Vielfalt getrieben. Das Partnerstudio Feel Fit aus Werne lud zum Spinning und Jumping ein. Was fürs Zelt geplant war, entpuppte sich auch unterm Fallschirm noch als schweißtreibend. Geboten wurde Fitness für Sie und Ihn auf dem Soccerfeld, wo wenig später Hockey gespielt wurde.

Die Kicker hatten Fußball.-Golf und einen Parcours aufgebaut. Die Läufer drehten Runden um den Kunstrasen, teilweise mussten sie sich die Runde mit den Nordic-Walkern teilen. Die Kursangebote nutzten die Chance, sich zu präsentieren besonders intensiv.

Sporttag des SV Herbern 1/72 Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Foto: Heitbaum

Die Tischtennisleute hatten eine Ballmaschine aufgebaut, beim Tennis lagen Schläger für Jedermann bereit. Die Darter waren mit zwei Scheiben vertreten, die Radsportler hatten einen kleinen Geschicklichkeits-Parcours aufgebaut. Informationen gab es aus der Halle und den Laufsport. Die Fußball-Schiedsrichter luden zu einem Quiz ein. So hatten alle Gäste die Gelegenheit, Neues zu erfahren, zu sporteln oder über die Gala vom Vorabend zu reden.