Die Firma Wecon hat den Ordner für Bewerbungen um Ausbildungsplätze schon angelegt. Die Nachwuchssuche gerade in den handwerklichen Berufen ist allerdings schwierig. Deswegen pflegt das Unternehmen nicht nur die Zusammenarbeit mit der Profilschule, sondern auch mit dem TuS Ascheberg. Einerseits fördert der Hersteller von Lkw-Aufliegern an der Hansalinie die Jugendarbeit der TuS-Fußballer. Andererseits erhofft er sich durch jährliche Besuche von Jugendfußballern, Interesse an einem Ausbildungsplatz bei Wecon wecken zu können. Angenehmer Nebeneffekt für Interessenten: „Die Löhne im Handwerk steigen gerade, hier lässt sich gut verdienen“, erklärte Hendrik Hemker der diesmal kleineren TuS-Gruppe.

Beim Rundgang durch die Fabrikationshallen erhielten die Jugendlichen einen Einblick in die tägliche Arbeit, die seit der Inbetriebnahme des Werkes Altenberge neu strukturiert wurde. Kerstin Schlichtmann, Ausbildungskoordinatorin bei Wecon, zeigte bei der Runde auf, wie gewissenhaft die Rädchen ineinander greifen müssen, damit am Ende Wechselauflieger das Werk verlassen.