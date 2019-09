Investitionsstau im Stall: Ferkel und Sauen hätten auf dem Hof von Martin Fallenberg schon eine Menge Platz, und es könnte an der einen oder anderen Stelle noch mehr werden. Doch hohe Auflagen hielten ihn bisher von einer Erweiterung ab, teilt das Büro des CDU-Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann mit. „Die Genehmigungspraxis darf nicht dazu führen, dass Investitionen zugunsten des Tierwohls aufgeschoben werden“, betonte der heimische Bundestagsabgeordnete bei einem Besuch des Betriebs in Ascheberg.

Der CDU-Politiker kenne diese und ähnliche Klagen von vielen Gesprächen mit Landwirten in seinem Wahlkreis. „Ständig neue und verschärfte Auflagen verteuern die Produktion und heizen dadurch den Strukturwandel zugunsten der großen Betriebe an“, wird Bernd Mersmann, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Ascheberg, in der Mitteilung zitiert. Henrichmann vertrat dazu eine klare Haltung: „Wir brauchen unsere heimischen Landwirte“, unterstrich er. Sie produzierten hochwertige Lebensmittel und übernähmen wichtige Aufgaben in der Pflege der Landschaft.

Einblicke, wie der Familienbetrieb Fallenberg arbeitet, sammelte der Abgeordnete bei einem Rundgang über den Hof. Dabei wurde er von örtlichen CDU-Mitgliedern begleitet. Wert legt Fallenberg auf Effektivität und kurze Wege zu den Nachbarn, mit denen er eine „starke Maschinengemeinschaft“ bildet, wie er sagte. Und auch auf den Nachwuchs setzt er: Zwei Azubis beschäftigt der Hof Fallenberg aktuell, „insgesamt haben wir damit schon 32 junge Menschen ausgebildet“.