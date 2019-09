In der kreisweiten Klimaschutzwoche vom 12. bis 22. September finden in Ascheberg vier Veranstaltungen zum Motto „Klimaschutz geht uns alle an“ statt, teilt die Verwaltung mit.

Vom 9. bis 27. September besuchen, wie berichtet, zwei Energieberater der Kreishandwerkerschaft bei einer Haus-zu-Haus-Beratung Hauseigentümer in Ascheberg zu energetischen Einsparmöglichkeiten bei ihrem Gebäude. Die betroffenen rund 200 Eigentümer der dazu in Frage kommenden Ein- und Zweifamilienhäuser haben einen Brief von Bürgermeister Dr. Bert Risthaus erhalten, in dem die Hintergründe der Aktion erläutert werden. Unterstützt wird die Aktion durch den Kreis Coesfeld und die Kreishandwerkerschaft sowie die Sparkasse Westmünsterland.

Am 16. September (Montag) um 15 Uhr führt der Klärwärter Maik Matern Interessierte durch die Kläranlage Ascheberg.

Am 18. September (Mittwoch) hält der Energieberater und Diplom-Physiker Andreas Deppe von der Verbraucherzentrale NRW um 17.30 Uhr im Bürgerforum des Rathauses einen Vortrag zum Thema „Wärmedämmung im Altbau“. Am 19. September (Donnerstag) findet eine Führung durch die Biogasanlage Steinhorst/Welp an der Kirchhege in Ascheberg statt. Von 17.30 bis 18.30 Uhr erklärt der Betreiber die Anlage.

Interessenten müssen sich für die beiden Besichtigungstermine und den Vortragsabend anmelden bei Klimaschutzmanager Martin Wolf unter wolf@ascheberg.de oder ✆ 0 25 93/ 6 09 60 14.