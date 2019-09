Ohne Computer geht es fast nicht mehr. Ein neues Kursangebot der VHS richtet sich an Interessenten, die den Einstieg ins PC-Leben wagen wollen. Die Teilnehmenden des praktischen Einsteigerkurses lernen die Bedienung eines Computers und den Umgang mit dem Windows-Betriebssystem kennen. Der neue VHS-Kursleiter Christian Philips leitet die Teilnehmer Schritt für Schritt an, Programme zu starten und mit ihnen zu arbeiten, einen Text zu schreiben sowie diesen als Datei abzuspeichern. Eine kurze Einführung in das Surfen im Internet und das Versenden von E-Mails rundet das Kursprogramm ab. Der Kursus richtet sich an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse und findet an acht Abenden jeweils dienstags um 18.30 Uhr im EDV-Raum des Schulzentrums Ascheberg (Gebäude 1) statt. Der erste Kurstermin ist der 17. September. Anmeldungen nimmt Andrea Schubert bei der VHS Ascheberg unter ✆ 0 25 93/6 09 13 11 entgegen. Online-Anmeldungen sind über die VHS-Homepage www.vhs-luedinghausen.de möglich.