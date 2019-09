Die Planungen für das anstehende Kartoffelfest am 26. Oktober laufen seit Wochen auf Hochtouren. Die Mitglieder von Herbern Parat wollen das Fest attraktiver gestalten und setzten in diesem Jahr auf die ortsansässigen Vereine, die sich auf dem Fest präsentieren können.

„Die Merschstraße wird nicht mehr in die Planungen miteinbezogen. Wir werden uns nur noch auf die Südstraße konzentrieren um alles ein wenig zu komprimieren“, sagte der Vorsitzende der Kaufmannschaft Hubert Streyl. Im vergangenen Jahr zeichnete das Straßenbild Lücken auf, auch gab es weniger Besucher als in den Jahren zuvor. Die Kaufmannschaft sieht den Handlungsbedarf, aufgeben möchte man das Kartoffelfest aber nicht.

Die „Treckerfreunde Brügge-Mühle“ wie auch der landwirtschaftliche Ortsverein mit ihren Kartoffel-und Apfelexperten, Landjugend und Landfrauen, SV Herbern, Heimatverein, Siedlerbund sowie der Imkerverein werden die Veranstaltung wie gewohnt unterstützen. Die Weinlaube der KFD lädt auf Höhe von Blumen Hönekop zum Verweilen ein. Für Spaß für die Kleinsten werden eine Hüpfburg und ein Kinder-Karussell sorgen. Natürlich werden auch Marktstände zu finden sein, doch man möchte Exklusivität wie Marktmeister Manfred Suthues betont. „Es soll einfach etwas Besonderes sein“, sagte Suthues.

Weitere Planungen für Musik und Tanzeinlagen auf der Veranstaltung laufen derzeit noch. Große Wassertanks werden wie in den Jahren zuvor als Sicherheitsvorkehrungen vor die Straßenzufahrten gestellt. In einer Neuauflage wird es auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender der Herberner Kaufmannschaft in Kooperation mit dem SV Herbern geben. Ab dem Kartoffelsamstag ist der Kalender im Schreibwarengeschäft Angelkort, in der Gaststätte Deitermann und bei Blumen Hönekop für fünf Euro pro Exemplar erhältlich.