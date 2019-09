Herberns schönster Bus wird gebaut

Die schnellste Seifenkiste muss es nicht werden – aber die schönste. Das haben sich die Steppkes der Kita St. Hildegardis fest vorgenommen und wollen mit ihrem Seifenkisten-Bus Marke Eigenbau beim Rennen der Landjugend ( KLJB ) Herbern am 15. September (Sonntag) der bunte Hingucker sein. Am Mittwochvormittag war der Handwerker-Trupp in der Kita an der Bodelschwinghstraße an der Arbeit. Mit Schmirgelpapier, Akku-Schrauber, Feile, Zollstock und allem, was die Werkzeugkiste sonst noch so hergibt, werkelten „Igel“ und „Mäuse“ zusammen mit ihren Erzieherinnen Marion Treimer und Stefanie Hülsmann an dem Gefährt. Und die Vorfreude auf den Wettkampf am Horn-Wietheidweg wächst von Tag zu Tag.

Dabei können sie von der Erfahrung ihrer beiden Erzieherinnen profitieren, denn die haben in ihrer Jugend selbst so manches Seifenkistenrennen der KLJB bestritten – und einige Siege eingefahren, erzählen Hülsmann und Treimer.

„Die Kinder sind hellauf begeistert“, sagt Marion Treimer und berichtet von der Modell-Auswahl, die ganz demokratisch ablief. Die Kinder haben im Sitzkreis beraten und sich dann in geheimer Wahl mit 20:18 Stimmen knapp für den Bus entschieden.

Noch sind Metall-Fahrgestell und die Karosserie aus Sperrholz im Rohbau, und werden in der nächsten Woche von den Kindern angemalt, hieß es am Mittwoch. Welches Motiv den Kita-Bus nach der Mal-Aktion zieren wird – ob nun Biene Maja, Blümchenwiese oder Formel-I-Flitzer – kann bisher nur spekuliert werden, denn alles ist noch streng geheim.

Etwa 40 Kinder aus Mäuse- und Igelgruppe mischen mit, wenn es um die Kita-Bus-Tour auf der Seifenkisten-Piste geht. Während die einen die „Werkzeug-Karte“ ziehen und von der Gruppenspiel zum Handwerker-Trupp wechseln, bereiten sich die anderen für den lautstarken Auftritt auf der Fan-Meile vor. Dafür werden die passenden Fan-Shirts vorbereitet, Fan-Sprüche ausgedacht und Rasseln zum Anfeuern gesammelt. Für die Eltern werden übrigens alle Arbeitsschritte mit Fotos dokumentiert.

Sobald die Seifenkiste fertig ist, geht es ans Probefahren, verspricht Stefanie Hülsmann. Im Rennen selber dürfen aber nur die Großen ans Steuer.

In der Kita St. Hildegardis freut man sich über die Unterstützung für das Seifenkisten-Projekt. Die Sparkasse Westmünsterland und die Volksbank Ascheberg-Herbern haben Spenden beigetragen, Marius Brochtrup das Metall-Fahrgestell ausgeliehen und Martin Rupke die Erzieherinnen für die anstehenden Schweißarbeiten unterwiesen, berichteten Marion Treimer und Stefanie Hülsmann.

Und beide rührten auch noch einmal die Werbetrommel für die Aktion der Landjugend. Die biete nach fünf Jahren erstmals wieder ein Seifenkistenrennen an.

„Es können sich auch noch weitere Teilnehmer bei der KLJB anmelden“, sagte Treimer. „Überhaupt ist das ein schöner Familientag mit vielen tollen Seifenkisten, spannenden Rennen einer Stroh-Landschaft bei Kaffee, Kuchen und Getränken“, hoffen die Erzieherinnen auf viele Besucher.