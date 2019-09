„Wir haben es mit einer Fülle von Gutachten und Dingen, die zu berücksichtigen sind, zu tun“, informiert Gesche Ahmann aus der Bauverwaltung. Es gebe bereits einen Termin, an dem alle Beteiligten sich zusammensetzen werden, um das weitere Vorgehen abzustimmen, Gutachten anzupassen und das Bauleitverfahren fortzuführen. Dort steht im nächsten Schritt die Offenlage an. In dem Verfahren wird dem gegenüberliegenden Aldi die Möglichkeit eröffnet, auf seinem Grundstück neu und mit anderer Lage zu bauen. Auch das trägt zur Komplexität des Verfahrens bei. Neben dem konkreten Bebauungsplan geht es auch um den Flächennutzungsplan, der geändert werden muss. Das ist wichtig, denn diese Änderung muss von der Bezirksregierung genehmigt werden. Sie hat dafür drei Monate Zeit. „Wir möchten das Verfahren in der Gemeinde im Frühjahr 2020 erfolgreich abschließen“, erklärt Ahmann. Inklusive des Zustimmens der Bezirksregierung könnte ab Sommer 2020 an der Stelle Baurecht geschaffen sein.

Parallel werden Kaufvertrag und städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet und beim Notar unterschrieben. Hit dürfte in der Phase auch die Unterlagen für den Bauantrag vorbereiten. In gut einem Jahr könnten die Bauarbeiten starten.

Ab dann schleichen sich weitere Fragen ein, die einem konkreten Zeitplan entgegenstehen. Sind alle benötigen Handwerker dann verfügbar, wenn sie gebraucht werden? Sicher ist, so Bürgermeister Dr. Bert Risthaus, dass der Markt nicht mehr in seiner Amtszeit eröffnet wird. Andere Gebäudekomplexe im Ort zeigten, dass ein Jahr Bauzeit schnell erreicht werden könne.