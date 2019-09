Das Drehfunkfeuer in Albersloh bremst die Gemeinde Ascheberg beim Umsetzen der Windkraftpläne, insbesondere für einen Bürgerwindpark, aus. Damit erreicht sie auch ihre Klimaziele nicht. Bürgermeister Dr. Bert Risthaus teilte die Hoffnung die aus einer Anfrage in der Ratssitzung sprach, dass der Radius um die Anlagen von 15 auf zehn Kilometer reduziert werden soll, nicht. Wenn es dazu komme, könne vielleicht in Nordick etwas geschehen, alle anderen Bereiche lägen zwischen acht und neun Kilometer entfernt und damit auch in der neuen Tabu-Zone.

Risthaus gibt sich damit indes nicht zufrieden. Er verwies darauf, dass bundesweit 750 Anlagen von solchen Drehfunkfeuern betroffen seien: „Ich darf gar nicht ausrechnen, welche Stromleistung wir damit erzielen würden. Das ist immens. Die Gemeinde sei mit allen Beteiligten im Gespräch und suche nach Möglichkeiten, Windkraftanlagen trotzdem bauen zu dürfen. Aus seiner Sicht seien die Radien zu groß. Projektierer würden auch die gerichtlich bestätigten Berechnungsmethoden der Flugsicherer anzweifeln. Wenn Anlagen von analog auf digital umgestellt würden, erhalte man vermutlich mehr Spielraum. Risthaus will mit stetem Tropfen den Stein weiter aushöhlen und kündigten einen Besuch des zuständigen Ministeriums in Berlin an.