Einsätze halten Kräfte voll auf Trab

Herausfordernde Premiere: Das Herberner Jugendrotkreuz probte am Wochenende Ernstfälle wie einen Leitersturz, einen Fahrradunfall bis hin zum Chemieunfall im Schulunterricht. 30 Szenarien hat das Team rund um Jugendrotkreuzleiter Peter Koch und dessen Stellvertreter Michael Schütte-Nütgen dafür ausgearbeitet.

Samstag, Punkt 16 Uhr. Ein schrilles Alarmsignal scheucht zwölf Kinder und Jugendliche in den Räumen des Juin (OJA) in Herbern an der Südstraße hoch. Eine Großübung mit der Jugendfeuerwehr steht an. Zügig fahren die Einsatz-Fahrzeuge des Jugendrotkreuzes zur Einsatzstelle nach Ascheberg.

Rauch quillt aus der Profilschule

An der Profilschule an der Bahnhofstraße quillt dichter Rauch aus dem Gebäude II. Die Jugendfeuerwehr hat bereits mit der Brandbekämpfung und der Bergung der fünf Verwundeten begonnen. Nun ist das Können von den Einsatzleitern Dominik Koch (Jugendfeuerwehr) und Can Luca Yilmam (JRK) gefragt. Mit ruhigem Überblick beginnen beide, die anstehenden Aufgaben zu koordinieren und den Nachwuchsrettern zu verinnerlichen.

Jugendrotkreuz Herbern meistert 24-Stunden-Übung

Während die Jugendfeuerwehr die Verletzten aus dem Chemie-Raum rettet, in dem eine Flüssigkeit explodiert ist, ist das Duschen der kontaminierten Opfer zum zwischenzeitlich aufgebauten Behandlungsplatz eine Aufgabe, bei der alle Nachwuchskräfte kräftig anpackten. Die Jugendrotkreuzler übernehmen anschließend die Erstversorgung der fünf Verletzen (Verätzungen, Verbrennung und Schock).

Immer neue Übungsszenarien und Alarme

Bei weiteren Übungsszenarien, die bis in den frühen Sonntagmorgen dauerten, werden immer drei Mitglieder abberufen. Beim gemeinsamen Abendessen tauschen die Kinder und Jugendlichen die aufregenden Erfahrungen des Tages aus.

„ Es hat super geklappt. Es hat super geklappt. “ Peter Koch, Jugendrotkreuz-Leiter

Bis Sonntag um 12 Uhr war Schlaf Mangelware, denn das Alarmsignal nahm auf Uhrzeiten keine Rücksicht. Peter Koch ist sehr zufrieden und auch ein bisschen stolz, denn das JRK hatte zum ersten Mal die 24-Stunden-Übung mit den Kindern und Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren durchgeführt. „Es sollten neue Impulse gesetzt werden und die Retter sollten sich einmal 24 Stunden mit der Thematik auseinandersetzen. Hier geht es erst mal nicht um Leistung, sondern um das Mitmachen. Es hat alles super geklappt und den Nachwuchsrettern hat es, denke ich, auch viel ‚Spaß gemacht“, lautet das Resümee des Jugendrotkreuzleiters.