An einem lauen Sommerabend im Schein des Lagerfeuers feierte der Nordicker Schützenverein am Samstag mit seinem Königspaar Martin Koch und Sandra Berger-Koch das Biwak-Fest zum zweiten Mal an der Ponderosa. Früher wurden dort die Nordicker Schützenfeste gefeiert – also ein, Ort mit dem die Schützen Erinnerungen verbinden. Auch dieses Mal passte wieder ein Rad ins andere. Das bestätigte das Königspaar: „Eine rundum gelungene Veranstaltung“, so ihr Fazit.