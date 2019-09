Männer, habt Ihr am Mittwochabend schon etwas vor? Auch wenn dem bis jetzt nicht so ist, die Aussichten, dass sich doch noch ein Termin in den Kalender schleicht, stehen gut. Denn speziell für die Herren der Schöpfung heißt es am 11. September, um 20 Uhr, Klaraoke. Was das ist? Auf jeden Fall hat es mit Singen zu tun. Denn dazu laden die Herren mit den weißen Socken explizit ein.

Und wer diesen etwas anderen Männerchor kennt, der weiß: Die White Sox können singen. Mehr noch, sie können mitreißen. Spätestens seit der Italienischen Nacht, dürften die meisten Bürger das wissen. Denn da animierten die Sänger alle Besucher dazu. Ach ja, keine Sorge, auch wenn dieses Klaraoke irgendwie an Karaoke erinnert, niemand wird sich am Mittwochabend im Saal des „Goldenen Sterns“ alleine auf der Bühne wiederfinden. „Nein, uns geht es schließlich darum, gemeinsam zu singen“, macht Sänger Dietrich Bentlage deutlich. Denn auch wenn das Singen bei dieser munteren Truppe im Vordergrund steht, so ist eines klar: Sie alle singen aus Spaß an der Freud und sehen sich als Teil einer tollen Gemeinschaft. Und da wird natürlich auch die Geselligkeit gepflegt. Und eben in dieser Gemeinschaft sind neue Gesichter herzlich willkommen. Die Voraussetzungen dazu: Spaß am Singen. Das Alter spielt keine Rolle. Alle Jungs, die den Stimmbruch hinter sich gebracht haben, dürfen hier gerne mitmischen.

So, und wer nun noch letzte Zweifel hat, und jetzt die fehlende Textsicherheit ins Spiel bringt, keine Sorge. Auch da haben die White Sox für Mittwochabend vorgesorgt. Wofür gibt es schließlich einen Beamer? Mit dem können Liedtexte problemlos an die Wand geworfen werden.

Es wird somit ein ungewöhnlicher Abend, und alle Herren, die bis jetzt für Mittwochabend noch nichts vorhatten, die dürfen sich den Termin um 20 Uhr auf dem Saal des Goldenen Sterns nun gerne in den Kalender eintragen.