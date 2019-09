Klangvolle Hommage an starke Frauen

Emanzipation ist keine Erscheinung der Moderne: Zu dieser Erkenntnis kamen die Besucher des Schlosskonzerts Westerwinkel am Sonntag. Auf Einladung der Musikschule Ascheberg bot das Ensemble „L.U.A Cologne“ in seinem Projekt „Visions“ eine Hommage an starke Frauen vom Mittelalter bis in die Neuzeit. Es porträtierte berühmte, aber auch vergessene Komponistinnen und Autorinnen und deren künstlerisches Wirken.

Sie waren ihrer Zeit voraus; manche heute noch berühmt, andere fast vergessen. Doch „L.U.A Cologne“ hat sie in den Blick genommen, ihnen Stimme und Klang gegeben und sie zum Thema eines ungewöhnlichen musikalischen Konzepts gemacht: Starke Frauen der Geschichte sind Mittelpunkt der „Visions“, die Laia Genc (Klavier), Susanne Hochscheid (Blockflöten), Bianka Kerres (Gesang) und Isabel Trimborn (Sprecherin) kraft- und klangvoll Gestalt annehmen lassen. In Collagen aus Texten und Musik malen die vier Akteurinnen Bilder von Persönlichkeiten, die ihren eigenen Weg gegangen sind und spannen dabei den Bogen von der Musik Hildegard von Bingens bis zum Jazz der 1930iger Jahre.

Kurze Texte setzen zunächst über die jeweilige Person ins Bild: Da schwärmt eine Klosterschülerin über die mutige Äbtissin Hildegard, bewundert eine Studentin Gertrude Steins Umgang mit Sprache und lässt eine Hofdame das Publikum am Klatsch über Anna-Amalia von Braunschweig Wolfenbüttel teilhaben. Abgerundet werden die jeweiligen Porträts durch Biografisches und Musikalisches: Komponistinnen wie Lil Hardin kommen selbst mit ihren Werken zu Gehör, andere Damen werden mit jeweils Zeitgenössischem „illustriert“. Die Filmmusik von „Kalle Blomquist“ macht die Welt Astrid Lindgrens hörbar, die Volksweise „Branle des chevaux“ verehrt Anne de Bretagne, Gertrude Stein bekommt Kontur mit einem von Pianistin Laia Genc vertonten Gedicht.

Das ist nicht nur überaus unterhaltsam, sondern auch musikalisch absolut überzeugend. Denn in dem noch neuen Ensemble begegnen sich eine Vertreterin der Alten Musik und zwei Jazzmusikerinnen – das bringt spannende Facetten und Farben in die musikalische Ausarbeitung der ausgewählten Kompositionen. Zudem nutzen die Musikerinnen die Bandbreite, die die ungewöhnliche instrumentale Besetzung bietet, voll aus. Bianka Kerres singt sich dazu mit klarer, ausdrucksstarker Stimme über alle musikalischen Genre- und Sprachgrenzen hinweg.

Mit den „Piano Lessons“ und „I hate to sing“ der Jazzmusikerin Carla Bley bieten die vier Akteurinnen mit komödiantischem Talent noch Humorvolles zum Abschluss und bringen damit ihr Publikum zum Schmunzeln. Es bedankt sich bei „L.U.A. Cologne“ mit viel Applaus und erklatscht sich noch eine Zugabe.