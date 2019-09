Das Oktett ist gewappnet. Die Party mit Profil kann steigen. Eine mittlerweile traditionelle Veranstaltung übrigens, die am kommenden Samstag (14. September) auf dem Hof Hegemann über die Bühne geht.

Die Party mit Profil wird seit Jahren jeweils nach den Sommerferien gefeiert. Von Eltern der Profilschule für Eltern, Freunde und Lehrer der Profilschule. „Auch Ehemalige und das Schulteam sind dazu eingeladen“, betont Alex Falke , die mit Anja Schnitger , Petra Schult, Danny Offermann, Verena Büscher, Michael Willermann, Alex Neumann und Andrea Jabsen zum Orgateam gehört.

Und ja, diese Party beschäftigt das Team schon ein wenig länger, schließlich will ein solches Event gut geplant sein. Also haben die acht die Ärmel hochgekrempelt und sind tätig geworden: Die Musik ist bestellt, will heißen DJ Stephan Heitbaum sorgt für eine volle Tanzfläche. Die Gaumenfreuden kommen ebenfalls keineswegs zu kurz. Und auch die Flyer sind gedruckt und verteilt. Man merkt, dass ein eingespieltes Team am Werk war.

Beim Wetter bauen die Organisatoren darauf, dass Petrus ihnen wohlgesonnen ist, denn dann können die Gäste mit dem Fahrrad anreisen. Für die Party mit Profil selbst wäre es jedoch kein Problem, wenn das Wetter nicht mitspielt. „Denn gefeiert wird drinnen in der Scheune“, so Alex Falke. Die Planungen sind abgeschlossen, das Programm steht, der Samstag kann somit kommen. Was dann nur noch fehlt, sind jede Menge Gäste. Vor allem für die Eltern der Neuzugänge an der Profilschule dürfte diese Party eine perfekte Gelegenheit bieten, Lehrer, Team und andere Eltern besser kennenzulernen. Was mitzubringen ist? Gute Laune. Mehr nicht.