Kinder genießen neues Domizil

Er ist nicht gerade schick, der in die Jahre gekommene Pavillon der Profilschule. Doch die 25 Kinder, die drinnen spielen und lernen, stört das nicht die Bohne. Denn im Inneren der evangelischen Kita Mirjam steht ihnen all das zur Verfügung, was andere Kindergärten bieten: ein professionelles pädagogisches Team, Räumlichkeiten, die den Landesrichtlinien entsprechen sowie eine kindgerechte Ausstattung.

Provisorisch ist in der Zwei-Gruppen-Einrichtung, die 2020 durch einen Neubau neben der Kirche am Hoveloh ersetzt werden soll, eigentlich nur das Büro von Thomas Dudzik . Denn der Kita-Leiter erledigt Telefonate und Verwaltungsarbeit von einem Schreibtisch aus, den er am Ende des Flures, unweit des Eingangs, platziert hat. Eine Tür gibt es nicht. Sein Bereich wird lediglich durch den Schreibtisch und den Kopierer vom restlichen Flur abgegrenzt.

Doch Dudzik, der als Leiter nicht freigestellt ist, sondern auch in den Gruppen pädagogisch arbeitet, stört das nicht: „Nach der Findungsphase, die für alle spannend war, ist in den vergangenen Wochen der Alltag eingekehrt. Wir haben uns auf die Bedürfnisse der Kinder eingestimmt, damit sie sich wohl und willkommen fühlen“, sagt Dudzik. Das gelte für die zehn ganz Kleinen, unter Dreijährigen, im „Hummelnest“ ebenso wie für die 15 Kinder der altersgemischten „Biberburg“. Für sie stehen zwei Gruppenräume, jeweils mit Nebenraum, sowie eine große Küche mit Essbereich, Wasch- und Wickelraum sowie entsprechende Sanitäranlagen zur Verfügung. „Möbel und Inventar haben wir so eingekauft, dass alles später auch im neuen Haus am Hoveloh verwendet werden kann“, berichtet der Leiter. Dank guter Nachbarschaft dürfe die Kita auch den Gymnastikraum und den Niedrigseilgarten der Profilschule nutzen.

Neben den äußeren Bedingungen hat das sechsköpfige pädagogische Team die Inhalte, die den Kindern vermittelt werden sollen, fest im Blick: „Als Einrichtung des evangelischen Kirchenkreises ist es selbstverständlich, dass wir auch im religionspädagogischen Bereich aktiv sind und christliche Werte in die tägliche Arbeit einfließen lassen“, hebt Dudzik hervor. Evangelische Familien würden bei der Anmeldung besonders berücksichtigt, räumt er ein. „Doch wir sind offen für Familien aller Konfessionen und Religionen. Wir sind bunt gemischt und haben auch Kinder aus Familien mit Fluchterfahrung bei uns.“

Neben der Vermittlung christlicher Werte soll künftig das Thema „Nachhaltigkeit“ verschärft in den Fokus genommen werden. In den Lernprozess möchte Dudzik die Eltern mit einbeziehen, wenn Themen angesprochen werden, wie zum Beispiel Müllvermeidung durch den Verzicht auf Plastikverpackungen. „Kinder im Kita-Alter sind dazu fähig, mit solchen Themen der ökologischen Bildung zu wachsen. Wir wollen ihnen die Schönheit und Vielfalt der Natur vermitteln. Der Wald ist nur 15 Gehminuten von uns entfernt. Und auf dem Wochenmarkt möchten wir gemeinsam mit den Kindern regionale Produkte einkaufen“, führt Dudzik aus.