Beim Koordinierungstreffen der aktiven Jugendarbeiter der Kirchengemeinde St. Lambertus wurden am Mittwochabend im Ascheberger Pfarrhaus eine Menge bunter Ideen zusammengetragen: Das Seifenkisten-Rennen in Horn steht am Sonntag (15. September) schon unmittelbar vor der Tür. Am 13. Oktober um 17 Uhr findet der nächste sonntägige Jugendgottesdienst statt, diesmal in Herbern, teilt die Kirchengemeinde mit.

Auch beim „Lebendigen Adventskalender“ in Davensberg und Ascheberg wird sonntagabends etwas Besonders für junge Leute geplant. Konkret besprochen wurden zudem der veränderte Raumbedarf im Pfarrheim St. Lambertus mit dem Wunsch nach WLAN und die Idee einer kostengünstigen Romfahrt für Jugendliche in der zweiten Osterferienwoche. Ein gemeinsamer Instagram-Account für alle derartigen Aktivitäten, angeregt durch den Pfarreirat bei seiner jüngsten Tagung, geht schon bald an den Start, heißt es weiter.

Andere kreative Ideen müssen noch wachsen und auf praktische Durchführbarkeit beleuchtet werden. Begonnen wurde das Treffen mit einem frohen Rückblick auf die fünf gelungenen Ferienfreizeiten. Für den Sommer 2020 gibt es bereits erste Termine und Fahrtziele.

Dieser SAJ genannte Kreis trifft sich zweimal jährlich, um das jugendliche Netzwerk zwischen den drei Ortsgemeinden noch intensiver zu nutzen. Der Pfarreirat St. Lambertus hat sich im jüngst verabschiedeten Pastoralplan unter anderem verpflichtet, in der nächsten Jahren die Jugendlichen noch besser in den Blick zu nehmen.