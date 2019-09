An diesem Wochenende ist die Wietheide in Horn wieder Dreh- und Angelpunkt für das Seifenkistenrennen der KLJB Herbern. Nach mehrjähriger Pause lädt die Landjugend am Sonntag (15. September) wieder zu diesem spannenden und amüsanten Spektakel ein. Nicht nur Schnelligkeit ist gefragt – auch die Kreativität steht hoch im Kurs. Anmeldungen sind ebenfalls noch möglich.

Ob Windmühlen, Miss Piggi oder eine Rakete – bei vergangenen Rennen wurden schon die verschiedensten Modelle auf die Piste geschickt. Denn bei der Veranstaltung soll der Spaß an erster Stelle stehen, wie die Organisatoren betonen.

Die Fahrzeuge werden am Sonntagvormittag am Horn-Wietheidweg von den Treckerfreunden „Brüggemühle“ an den Start gezogen, um dann die rund 500 Meter lange Strecke im Wettkampf mit den anderen Teilnehmer auszufahren. Die Probeläufe beginnen um 11 Uhr. Das eigentliche Rennen finden ab 13 Uhr statt.

Der Wettbewerb finden in zwei Klassen statt – in der Schnelligkeits- und in der Schönheitsklasse. Die Jury – bestehend aus Mitgliedern der Landjugend und dem Publikum – kürt dabei die schönsten Seifenkisten.

Kinder und Erwachsene, die bei der Fahrt einen Schutzhelm (zum Beispiel Rollerhelm) tragen müssen, werden getrennt gewertet und platziert.

Folgende Voraussetzungen muss die Seifenkiste erfüllen: mindestens drei Räder und zwei Achsen, funktionstüchtige Lenkung und Bremse, sowohl vorne als auch hinten stabile Abschlepp-Ösen. Die Seifenkiste darf maximal 250 Kilogramm (inklusive Fahrer) wiegen und weder Motor noch Pedale haben.

Anmeldungen können bis zum Wettkampftag um 9 Uhr bei Katharina Heimann, ✆ 01 51-55 80 40 95 oder per E-Mail: Kljb-herbern@web.de, abgegeben werden.