Die Gitarre gab den Takt vor, die Stimmen schwollen an. Mal kraftvoll, mal tiefer, mal höher. Der Saal vom Goldenen Stern wurde von Musik dominiert am Mittwochabend. Und die macht gute Laune, reißt mit und ja, ansteckend wirkt diese Kunst auch irgendwie. Dass die Herren in den weißen Socken, diese Kunst beherrschen, das steht außer Frage. Aber sie waren es am Mittwochabend nicht alleine, die musikalisch für Schwung sorgten.

Denn statt des üblichen Übungsabends hatten die White Sox zum „Klaraoke“-Abend geladen. „Dieser Einladung sind dann tatsächlich so einige gefolgt“, freute sich Christian Lütkenhaus , seines Zeichens Vorsitzender des Männergesangvereins. Und was taten die Neuzugänge? Sie erprobten ihre Stimmen und machten gemeinsame Sache mit den eingefleischten Sangesbrüdern. Das war gar nicht so schwer, denn die Liedtexte wurden großflächig per Beamer an die Wand geworfen. Also blieb nur noch eines zu tun: ablesen und mitsingen. Vom „Country Home“ bis zum „Bett im Kornfeld“ lief die musikalische Reise, die vor allem eines schnell deutlich machte: Singen macht Spaß. Nicht umsonst begleitete rhythmisches Klatschen die instrumentalen und gesungenen Töne.

Der Männergesangverein war dabei mindestens so begeistert wie die Neuen. Denn in Sachen Nachwuchsarbeit hatten die Herren ganze Arbeit geleistet und keine Mühen gescheut. „Die Mitmachaktion bei der Italienischen Nacht hat ebenso wie das Benefizkonzert bei vielen die Neugierde geweckt“, so Lütkenhaus. Doch die Sänger legten noch einen drauf. „120 Hausbesuche haben wir absolviert und uns vorgestellt“. Nachwuchssuche mal anders. Aber eine, die sich gelohnt hat. „Wir sind auf einem guten Weg“, erklärte der Vorsitzende und widmete sich anschließend wieder voll und ganz dem „Klaraoke“-Abend. Und der bereitete insbesondere wegen der tollen und harmonischen Gemeinschaft jede Menge Freude. Bester Beweis: Die strahlende Gesichter und die klangvolle Töne, die die Herren ihren Kehlen entlockten.