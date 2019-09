Der Zimmermann war kurzfristig verhindert. Also sprang Architekt Viktor Nachtigall am Donnerstagnachmittag kurzerhand in die Bresche, beziehungsweise auf den Dachstuhl des neuen Klinikanbaus, um von dort aus in alter Manier den Richtspruch zu halten. Dabei stellt er sich ebenso geschickt an, wie anschließend Prof. Dr. Leopold Balleisen. Denn der Präsident des Arbeitskreises für Jugendhilfe benötigte nur wenig Schläge, um den letzten Nagel ins Gebälk zu treiben. Die Jugendhilfe ist Träger der Herberner Fachklinik Release und zugleich Bauherr des aktuellen 2,7-Millionen-Euro-Projektes, das sowohl den Neubau eines Bettenhauses als auch die Sanierung des Altbaus umfasst.

Die Fachklinik für substituierte Drogenabhängige ist seit 2012 zertifiziert und entspricht den Qualitätsrichtlinien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation. Gleichwohl gelte es, auch baulich „dem Stand einer modernen Rehabilitationsklinik zu entsprechen. Wir müssen die vorgeschriebenen Strukturanforderungen, insbesondere die der Deutschen Rentenversicherung, erfüllen“, erläuterte Christiane Vogel , Prokuristin beim Betreiber der Herberner Klinik, dem Netzwerk Suchthilfe.

Laut Planung soll das neue Bettenhaus für 20 Rehabilitanden im April nächsten Jahres fertiggestellt werden. Inklusive der Zimmer, die im Altbestand vorgehalten werden, stockt die Klinik dann von derzeit 30 auf insgesamt 39 Belegbetten auf.

„Nach Fertigstellung des Neubaus wollen wir nach und nach den Altbau sanieren“, kündigte Vogel an. Im Zuge dieses Vorhabens werden unter anderem die Doppelzimmer durch Einzelzimmer ersetzt. Küche sowie Mensa mit Aufenthaltsbereich bleiben in diesem Kliniktrakt. Im Neubau entstehen neben den 20 Einzelzimmern auch Räume für Arbeitstherapie und Ergotherapie sowie ein Gruppenraum, berichtete Vogel.

„Seit 2015 sind wir mit der Konzeption und Planung beschäftigt. Jetzt werden wir eine richtig schöne neue, barrierefreie Klinik mit hoher Aufenthaltsqualität schaffen“, resümierte der Architekt im WN-Gespräch.