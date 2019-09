Drei Gäste aus der Partnerstadt Rheinsberg begrüßte Bürgermeister Dr. Bert Risthaus in dieser Woche in der Gemeinde Ascheberg. Ziel des Besuchs war es, die Städtepartnerschaft wieder aufleben lassen und gemeinsam den 30. Geburtstag der Beziehung im Jahr 2021 vorzubereiten. Zudem nutzten die Gäste aus Rheinsberg in Brandenburg, Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow , Hauptamtsleiterin Corina Seefeld und der Leiter des Bau- und Bürgeramts Daniel Hauke, die Gelegenheit, ihre Amtskollegen in Ascheberg kennenzulernen.

Per E-Bike zeigte Risthaus den Besuchern die Besonderheiten und aktuellen Entwicklungen der drei Ortsteile, begleitet von einigen Verwaltungsmitarbeitern und Mitgliedern des Vorstands von Ascheberg Marketing. „Wir hatten einen regen Austausch über Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer Kommunen“, fasste Risthaus zufrieden zusammen und stellte fest: „Gegenseitig können wir noch viel voneinander lernen.“ Während Ascheberg etwa über eine florierende Wirtschaft mit vielen Arbeitsplätzen verfüge, liege der Schwerpunkt der Stadt Rheinsberg stärker im Tourismus.

In Ascheberg besichtigten die Gäste unter anderem das Familienunternehmen Klaas als größten Arbeitgeber der Gemeinde und informierten sich auf dem Hof Selhorst in Herbern über aktuelle Herausforderungen der westfälischen Landwirtschaft. Zudem lernten die Gäste die örtliche Gastronomie in den drei Ortsteilen kennen und waren beeindruckt vom hohen ehrenamtlichen Engagement in der Gemeinde. „Es war ein rundum gelungener Austausch“, erklärt Risthaus. „Wir freuen uns, dass wir in zwei Jahren den 30. Geburtstag unserer Partnerschaft feiern können.“