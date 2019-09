Tücken des Alterns selbstironisch und amüsant gemeistert

Altwerden heißt: Falten, Brille, Haarverlust, Hörgerät, Zahnersatz. Da hilft es nur, das Ganze mit Humor zu nehmen, meint einer der es wissen muss. „Jung sterben ist auch keine Lösung“, findet Sky du Mont und macht aus den Tücken des Älterwerdens ein unterhaltsames Abendprogramm, bei dem ihm Klavierkabarettistin Christine Schütze „assistiert“. Das Duo gastierte am Freitag auf Einladung des Ascheberger Kunst- und Kulturvereins „Kukaduh“ im voll besetzen Bürgerforum und begeisterte die Gäste.

Optisch sei der prominente Neuzugang der Residenz „Happy End“ immer noch eine Eins, findet „Pflegepianistin“ Christine Schütze. Aber abends werde der „Probe-Insasse“ unruhig: Dann müsse Sky du Mont als ehemaliger Schauspieler auf die Bühne. Da sei es ja gut, dass es das Publikum so zahlreich aus den Zimmern und zum „Gemeinschaftsabend“ geschafft habe: „Also applaudieren sie bitte, denn er glaubt allen Ernstes, sie säßen seinetwegen hier“.

Das Publikum im Bürgerforum macht amüsiert mit beim „Sitztanz für Senioren“. Foto: Nicole Klein-Weiland

Die Gäste im ausverkauften Bürgerforum lassen sich nicht lange bitten und empfangen den Schauspieler begeistert. Der schlufft im seidenen Hausmantel gen Bühne und mimt fortan den senilen Heimbewohner mit Mitteilungsbedürfnis. Und schon finden sich die Zuhörer in der Lesung aus Du Monts achtem Buch „Jung sterben ist auch keine Lösung – Wenn Söhne in die Jahre kommen“ und damit in der Geschichte um „Klausi“ und seine 97-jährige Mutter wieder. Die erobert die Welt noch immer in Stilettos und macht ihrem Sohn, dem „jugendlichen Rentner – unsportlich und ein wenig vergesslich“, das Leben schwer. Denn: Sie schickt ihn auf eine Besichtigungstour durch Altenheime. Nicht etwa für sich. Vielmehr möchte sie ihren Nachwuchs gut versorgt wissen. Auch was weibliche Begleitung angeht.

Humorvoll und mit einer Prise Selbstironie trägt Sky du Mont aus seinem Buch vor und lässt seine Zuhörer an Erlebnissen in „Residenzen“, auf einer Kreuzfahrt und mit potenziellen Partnerinnen teilhaben.

Im Hausmantel mimt Sky du Mont den „Probe-Insassen“ in der Residenz „Happy End“. Foto: Nicole Klein-Weiland

Zwischen den Leseproben braucht der 72-Jährige vermeintlich die Hilfe von „Schwester Christine“, die dabei Gelegenheit bekommt, Lieder über den perfekten Mann, das Speeddating oder ihren Verflossenen zum Besten zu geben. Sie kommentiert, persifliert und kontert am Piano, trägt Nachdenkliches sowie Freches vor und moniert die Einteilung in „Silver Ager“ und „Granufinken“. „Es hat alles seine Zeit. Behaltet die Würde und überlasst der Werbung die Peinlichkeit“, fordert sie und bekommt dafür viel Applaus vom Publikum.

Pflegeassistentin Christine Schütze kommentiert, persifliert und assistiert mit spitzer Zunge. Foto: Nicole Klein-Weiland

Auch wenn dem Programm ein wenig der rote Faden fehlt, viele Klischees bedient werden und nicht jede Pointe neu ist: Das Publikum, in der Mehrzahl weiblich, fühlt sich gut unterhalten, macht schmunzelnd mit beim Sitztanz für Senioren und erkennt sich in einigen Situationen amüsiert wieder.