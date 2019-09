Bei der Generalprobe funktionierte noch alles wie am Schnürchen. Kurz darauf, beim Debüt seiner Digitalen Bürgersprechstunde via facebook am Montagabend, blieb Dietmar Panske aber sprachlos. Nicht etwa, dass der Landtagsabgeordnete nichts zu sagen gehabt hätte, ihm die Argumente ausgegangen wären. Ganz und gar nicht: Die Tücken der Technik schlugen ihm ein Schnippchen.

„Wir hatten eine eklatante Ton-Panne und konnten kein Posting absetzen. Nach 20, 25 Minuten mussten wir abbrechen. Später hat es dann wieder funktioniert. Die Premiere musste also verschoben werden“, berichtet Panske auf Anfrage. So soll am 7. Oktober (Montag) ab 18 Uhr erneut eine Digitale Bürgersprechstunde angeboten werden.

Das Interesse daran ist offensichtlich vorhanden: „In der Zeit, in der wir online waren, waren immer zwischen 14 und 16 Leuten zugeschaltet“, sagt Panske. Aus seiner Sicht ist es „unbedingt notwendig, solche Formate weiter zu entwickeln“. Dabei gehe es nicht allein darum, „junge Menschen via facebook“ für Politik zu interessieren. Schon längst seien alle Generationen mit mobilen Geräten in den Sozialen Netzwerken unterwegs. „Auch auf diesem Weg möchte ich mit den Menschen im Gespräch bleiben“, betont der Landtagsabgeordnete, der sich vorstellen kann, Aktuelles am Rande einer Plenarsitzung direkt über Social Media bekanntzugeben. „Denkbar sind dazu auch Sprachnachrichten und Videonachrichten. Man sollte versuchen, alle digitalen Möglichkeiten zu nutzen“, so Panske.

Am Montag hatten Facebook-Nutzer schon vor der Digitalen Sprechstunde einige Themen angeschnitten: „Innere Sicherheit“ im Kreis Coesfeld, Digitalisierung an Schulen sowie Öffentlicher Personennahverkehr/Mobilität. Die Fragesteller stammten aus Olfen, Dülmen und Nottuln. Ascheberger seien nicht dabei gewesen, räumte Panske lächelnd ein, „die waren schon in meiner analogen Sprechstunde in Ascheberg – die Leute haben den kurzen Weg genutzt.“