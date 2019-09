So kinderleicht kann Klavierspielen sein: Der Daumen ist blau (ein bisschen Nagellack macht es möglich). Das ist das „C“ - oder auch „Do“. Der Zeigefinger grün. Das ist „D“ („Re“). Der Mittelfinger ist „E“ („Mi“) - und „Mi“ ist gelb. Und weil die Farben sich auf der Klaviertastatur wiederfinden, können selbst die Dreijährigen, die zum ersten Mal an dem Kursus „Kinder-Piano-Welt“ des Familienzentrums Herbern teilnehmen, nach wenigen Minuten eine kleine Melodie spielen. „Die Kinder verbinden sehr schnell die Noten mit den Farben“, sagt Margarita Lebedkina von der Musikschule Margarita in Werne, die den Kursus gemeinsam mit dem Familienzentrum anbietet.

Auch wenn alle Mädchen und Jungen ein kleines Lied spielen können, wenn der Kursus im Dezember endet: Lebedkina geht es gar nicht zuallererst darum, dass die Kinder Klavier spielen lernen – sondern darum, dass sie Freude an Musik entwickeln. „Sie bekommen ein Gefühl für Klang und Rhythmus – die Liebe zur Musik erwacht“, sagt die Musikpädagogin, heißt es in einer Mitteilung. So wird in den 30 Minuten, die der Kursus jeweils dauert, nicht nur Klavier gespielt, sondern auch gesungen, gehüpft, gestampft. Es gibt einen Plüschhund, der seinen Knochen und seinen Ball verloren hat, eine Libelle, die angefasst werden möchte, eine „Fahrt“ mit dem musikalischen Zug. . .

„In unserer musikalischen Früherziehung entwickeln die Kinder sehr viel Selbstbewusstsein“, betont Lebedkina. „Sie haben kein Problem mehr damit, auf eine Bühne zu gehen, die meisten Kinder sind sehr frei.“ Und wenn dann eines von ihnen vielleicht sogar Lust bekommen hat, ein Instrument zu lernen – „umso besser“.

Es sind noch Plätze frei, die Kurse finden wöchentlich samstags um 11.20 und 11.50 Uhr im Pfarrheim St. Benedikt statt. Kontakt ist auch per Mail unter anmeldung@familienzentrum-herbern.de möglich. Nähere Infos gibt es online.