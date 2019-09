So mancher Veranstalter ist heutzutage stolz darauf, sein kulturelles Angebot als „Mitmach-Event“ ankündigen zu können – egal ob „Rudelsingen“ oder improvisiertes Rollenspiel. Ganz „modern“ ist von daher auch das traditionelle Lambertusfest, das gut 150 Kinder, Eltern und Großeltern am Dienstagabend auf den Pausenhof der Davensberger Grundschule lockte. Zu diesem Ereignis, das eine Brücke über Generationen schlug, hatte einmal mehr der Heimatverein Davensberg eingeladen.

Als sehr engagierte und begabte „Moderatorin“ bewährte sich Lehrerin Britta Müller , die die gemeinsam gesungenen Lieder auf der Gitarre begleitete und Alt und Jung in Bewegung bracht – beim Reigen um den schmucken Lambertus-Stuhl oder beim „Kniebeuge-Tänzchen“ zu „Laurentia, liebe Laurentia mein“. Die alten Tanzspiellieder wie „Der Herr, der schickt den Jäger aus“ oder „O‘ Buer, wat kost‘t dien Hei“, hatte Musiklehrerin Svenja Engelhard in den Tagen zuvor mit den 75 Mädchen und Jungen der Davensberger Grundschule einstudiert. Die Darsteller des Schornsteinfeger-Spiels und des Dornröschen-Spiels wurden am Dienstagabend von Britta Müller vor Ort und kurzerhand aus den Reihen der Kinder zusammengestellt.

Doch nicht allein die Grundschule unterstützte den Heimatverein bei der lebendigen Brauchtumspflege. Einen ganz besonderen und wichtigen Beitrag leistete die Burgturmspielschar, die als Höhepunkt des Festes das Singspiel „O‘ Buer, wat kost‘t dien Hei“ aufführte. In traditionellen Kostümen begaben sich „Buer“ Frank Neve, „Bäuerin“ Anne Börtz, „Kind“ Niklas Klaverkamp, „Knecht“ Moritz Pieper, „Magd“ Angela Patzelt und „Schornsteinfeger“ Merit Neve in den Kreis um den Lambertus-Stuhl. Und nicht zu vergessen: „Pottlecker“ Mika Fuhrmann, der sich unterwegs am leckeren Schokoladenpudding in seinem Kochtopf gütlich tat.

Am Ende des „Dornröschenspiels“ feierten die Kinder ausgelassen die Hochzeit des Prinzenpaares. Foto: sff

Während des munteren Spiels und gemeinsamen Singens neigte sich der Tag dem Ende zu, sodass Kinder und Erwachsene, musikalisch von den Turmbläsern und schützend von der Feuerwehr begleitet, mit leuchteten Laternen harmonisch eingestimmt durch das Dorf ziehen konnten. Endstation war der Pausenhof der Grundschule, wo der Heimatverein – so wie es Tradition in Davensberg ist – die Kinder mit Süßigkeiten verwöhnte.