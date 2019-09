Bereits zum 13. Mal findet am kommenden Wochenende (21. und 22. September) ein Gospelworkshop in Herbern statt. Mark und Uta Wiedersprecher aus Schwelm werden zwei Tage lang moderne Gospels mit den Teilnehmern einstudieren. Bei diesem Angebot sind alle Interessierten willkommen, wie Uwe-Reiner Bochmann ausdrücklich betont. „Es ist keine Chorerfahrung nötig“, sagt der Leiter des Gospelchors „Sound of Joy“.

Der Workshop beginnt an beiden Tagen jeweils um 9.30 Uhr in der evangelischen Auferstehungskirche an der Ostlandstraße. Das abschließende Konzert findet am Sonntag (22. September) in der St. Benedikt-Kirche statt.

Zehn freie Plätze sind zurzeit noch verfügbar. Die Kosten für die Teilnahme am Gospel-Workshop betragen 50 Euro pro Person (Kinder und Jugendliche zahlen die Hälfte). Anmeldungen und weitere Infos bei Uwe-Reiner Bochmann, entweder telefonisch, ✆ 0 25 99 / 75 94 14, oder per E-Mail: uraboch@freenet.de.