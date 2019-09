„Das ist ja super, 500 Euro.“ Nicole Klaas war richtig begeistert, als sie für den Förderverein der Grundschule St. Lambertus diese Spende vom Basarteam entgegennahm. Die Finanzspritze kommt gerade richtig. „Wir planen nämlich 2020 wieder ein großes Zirkusprojekt an der Schule“, verriet Klaas. Und dieses Zirkusprojekt, das übrigens alle vier Jahre an der Grundschule stattfindet, muss noch finanziert werden.

Doch nicht nur der Förderverein kam in den Genuss einer Geldspende. Weitere 500 Euro überreichte das Basarteam an die Jugendfeuerwehr Ascheberg. Jugendfeuerwehrwart Dominik Koch nahm den Geldsegen in Empfang. Auch er hatte direkt einen Verwendungszweck parat. „Wir wollen Poloshirts und Sweat­shirt-Jacken mit unserem Logo anschaffen. Aktuell haben wir 28 Jugendliche und die Betreuer. Das werden dann rund 35 Sets sein. Ein bis zwei Jacken und Shirts dann noch zum Tauschen, denn der Nachwuchs wächst ja noch“, führte Koch aus. Jugendfeuerwehrmitglied Paul Schütte gefiel das. „Da freuen wir uns wirklich. Ganz herzlichen Dank“, erklärte der Junge im Namen seiner Mitstreiter.

Insgesamt 1000 Euro hat das Basarteam somit für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde gespendet. Das Geld resultiert aus dem Herbst-Kinderbasar, der soeben stattfand. Und der bestach dadurch, dass auffallend viele Interessierte vor Ort waren. 122 Anbieter hielten 7427 Artikel zum Verkauf bereit. Davon wechselten 3251 Teile die Besitzer. 20 Prozent des Erlöses wurde wie immer gespendet, berichtete Alexandra Speemann vom Basarteam. Besonders stark nachgefragt worden sei Spielzeugangebot. „Obwohl wir da gar nicht so viel im Angebot hatten wie sonst. Aber das, was zum Verkauf stand, fand viele Abnehmer“, so Henna Königskötter.

Für das Basarteam bleibt jetzt kaum Zeit zum Ausruhen. Denn bereits am 28. September (Samstag) findet der Damenkleiderbasar im Pfarrheim St. Lambertus statt. Ein weiterer Termin ist außerdem für den 30. November (Sonntag) geplant. An diesem Tag erfolgt von 10.30 bis 11.30 Uhr die Rückgabe der nicht verkauften Artikel im Pfarrheim. „Und in diesem Rahmen findet dann auch die Nummernausgabe für die Spielzeugbörse statt“, berichtete Speemann.