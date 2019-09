So alt das Lambertusspiel auch ist, es birgt doch noch die eine oder andere Überraschung in sich. So sorgte am Freitagmorgen an der Lambertusschule beim Singspiel „O Buer, wat kost‘t dien Hei“ die Zeile „Nu sökk sick de Buer en Kind. . .“ für Erheiterung bei den im Kreis stehenden Eltern und Großeltern. Denn dem Bauernpaar schlossen sich mit einem Schlag nahezu alle anderen Mitschüler der Klasse 3a an und umkreisten die Lambertus-Pyramide. So ein Kindersegen. . . Magd, Knecht, Schornsteinfeger und Pottlekker folgten brav nach weiteren Strophen hinterher.

„Es ist sehr mutig, in großer Runde zu singen. Und das auch noch auf Plattdeutsch. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin stolz auf euch“, lobte Schulleiterin Charlotte Bücker die Kinder der 3a. Die hatten sich im Vorfeld gemeinsam mit Musiklehrerin Antje Kruse , die am Freitag alle Singspiele am Keyboard begleitete, auf den großen Auftritt eingestimmt. „Die anderen Kinder haben sich in ihren Klassen vorbereitet. Die meisten Lieder kennen sie schon aus dem Kindergarten“, berichtete Kruse. Für die technische Unterstützung und das Aufstellen der Pyramide zeichnete Hausmeister Winfried Roberg verantwortlich.

Am Nachmittag luden der Förderverein der Lambertusschule Ascheberg und „Die kleine Raupe“ Davensberg noch zu einem Flohmarkt ein.