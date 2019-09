Die Raiffeisenstraße zwischen Bahnunterführung und Minikreisel sowie die dort angeschlossene Straße „Breil“ sind in keinem guten Zustand. „Wir haben verschiedene Schäden wie abplatzenden Asphalt und Tragfähigkeitsdefizite“, berichtete Hermann Himmelmann am Donnerstagabend im Bau- und Planungsausschuss. Man könne von einem „nicht qualifizierten Ausbau sprechen“, konstatierte der Vertreter des mit der Sanierung und Neugestaltung des Bereiches beauftragten Planungsbüros.

Die Gesamtmaßnahme soll in drei Bauabschnitten erfolgen: zwischen Bahnunterführung und Minikreisel, dann von dort bis zur Zuwegung zum Bahnhof und schließlich bis zum Anschluss an die Nordkirchener Straße. Laut Vorschlag des Planers sollen die ersten beiden Abschnitte mit einer sechs Meter breiten asphaltierten Fahrbahn ausgestattet werden. Für beide Abschnitte ist auf der einen Seite ein 2,50 Meter breiter Geh- und Radweg sowie auf der anderen Seite ein 1,50 Meter breiter Gehweg vorgesehen. Parallel zur Firma Wepu sollen Längsparkplätze die zum Teil in den öffentlichen Raum ragenden Querparkplätze ersetzen. Im dritten Abschnitt begleitet die sechs Meter breite Fahrbahn beidseitig ein jeweils 1,50 Meter breiter Gehweg. Wechselseitig sollen Pflanzbeet die Tempo-30-Zone optimieren.

Grundsätzlich zeigten sich die Politiker mit der Planung einverstanden, gaben dem Planer aber diverse Bedenken und Kritikpunkte mit auf den Weg. „Einen Gehweg zu Wepu halte ich für überflüssig. Er wird nicht genutzt“, kommentierte Ludger Wobbe (CDU). „Auch zwischen Waschstraße und Kreisverkehr macht ein zweiter Gehweg keinen Sinn“, äußerte sich Volker Müller-Middendorf (UWG). Statt eines zweiten Gehwegs sollte der kombinierte Geh- und Radweg verbreitert und mit einer Markierung versehen werden. „Fahrradfahren sollte oben stehen. Denn die Leute müssen vernünftig zum Bahnhof kommen“, stieß Elmar Hamwöhner (SPD) ins selbe Horn. Da die Stellflächen bei Wepu im Wesentlichen von Mitarbeitern genutzt würden, schlug Wobbe vor, „die Parkplätze der Firma zum Kauf anzubieten“.

Die Frage nach der Höhe der Anwohnerbeiträgen konnte am Donnerstag nicht geklärt werden, da die Kosten für die Maßnahme noch nicht feststehen. Auf Vorschlag des Ausschussvorsitzenden Michael Greive wurde noch kein Beschluss gefasst. Zunächst sollen die im Ausschuss gemachten Anregungen in die Planung eingearbeitet werden, damit auch konkrete Kosten ermittelt werden können. Mit Blick auf die anfallenden Gebühren versprach Klaus van Roje, dass zunächst auch die Anwohner gehört werden sollen. „Das ist seit Jahrzehnten Ascheberger Standard“, betonte der Fachbereichsleiter der Gemeinde.