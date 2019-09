Dankeschön an eine „Goldgrube“

„Menschen, die sich engagieren, sind Gold wert.“ So die Worte von Pfarrer Stefan Schürmeyer. Mit über 800 Ehrenamtlichen in mehr als 25 Bereichen sei die Pfarrgemeinde St. Lambertus eine einzige Goldgrube. Um dies den tatkräftigen Unterstützern widerzuspiegeln, lud der Pfarreirat der fusionierten Pfarrgemeinde St. Lambertus Ascheberg am Sonntag zum Ehrenamtstag in den Ascheberger Pfarrgarten ein.

„Der Ehrenamtstag ist eine Art, Danke zu sagen, an die, die das Gemeindebild durch ihre Tätigkeit prägen“, betonte Pfarrer Schürmeyer. Egal, ob als Messdiener, in kirchlichen Vereinen wie beispielsweise dem Kolping oder der Landjugend, in der Pfarrbücherei oder bei der Flüchtlingshilfe. Die Pfarrgemeinde bietet viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das Angebot ist groß. Die Annahme auch.

Ehrenamtstag der Pfarre St. Lambertus 1/8 Danke sagen an diejenigen, die das Leben in der Pfarrgemeinde prägen: Der Ehrenamtstag im Pfarrheim St. Lambertus war gut besucht. Foto: hakt

Impressionen vom Ehrenamtstag. Foto: hakt

Foto: hakt

Foto: hakt

Foto: hakt

Foto: hakt

Foto: hakt

Foto: hakt

Bei bestem Wetter nutzten viele Ehrenamtliche die Einladung, um sich bei einem kühlen Getränk und einer Bratwurst über ihre Ämter auszutauschen oder auch, um Mitglieder anzuwerben. Der Schatten der vor kurzem gefällten Kastanie wurde dabei schwer vermisst. Als Erinnerung an den Baum wurde eine Holzplatte aus dem Stamm gesägt und kurzerhand als Stehtisch umfunktioniert. „Wer möchte, kann gleich noch Ringe zählen“, scherzte Pfarrer Stefan Schürmeyer bei der Begrüßung.

Ehrenamtlich engagiert – nicht selten gleich mehrfach

Viele der Ehrenamtlichen sind gleich in mehreren Bereichen aktiv. So auch Franziska Bomholt, die seit zwölf Jahren die Pfarrgemeinde tatkräftig unterstützt. Mit neun Jahren startete sie als Messdienerin. Aktuell ist sie Leiterin im Messdienerferienlager und erste Vorsitzende der Ascheberger Landjugend. „So kann ich mit meinen Freunden zusammen etwas Gutes für die Ascheberger Gemeinschaft tun“, erklärt sie ihre Motivation.

Dennoch gibt es Bereiche, die es schwer haben, Nachwuchs anzuwerben. „Die Messdiener werden weniger, durch das immer größer werdende Freizeitangebot und die immer längeren Schulzeiten“, informierte Beate Löcke , Ansprechpartnerin im Ascheberger Pfarrbüro. Auch die Caritas, insbesondere der Krankenbesuchsdienst, freue sich immer wieder über neue Gesichter. An erwachsenen Messdienern für Beerdigungen mangelt es ebenfalls in allen drei Gemeindeorten. Um junge, potenzielle Messdiener zu gewinnen, statten die Messdienerleiter einmal im Jahr den Grundschulen einen Besuch ab und erzählen von Ihrer Arbeit, ihrer Motivation und den Freizeitaktivitäten, die neben der eigentlichen Messdienerarbeit auf einen warten.

„ So kann ich mit meinen Freunden zusammen etwas Gutes für die Ascheberger Gemeinschaft tun. So kann ich mit meinen Freunden zusammen etwas Gutes für die Ascheberger Gemeinschaft tun. “ Franziska Bomholt über ihre Motivation als Ehrenamtliche

Weitere Mitstreiter animieren

Auch durch Aufrufe in den Pfarrnachrichten, hoffte man weitere Ehrenamtliche zu begeistern. Doch am effektivsten sei in einer überschaubaren Pfarrgemeinde wie Ascheberg, wo jeder jeden kenne, laut Beate Löcke nach wie vor die persönliche Ansprache. Ob das dem Lauf der Zeit entspricht, ist fraglich. Tatsache ist, bis jetzt funktioniert es.

So auch bei Dieter Rickhoff, der seit 20 Jahren verschiedenste Ehrenämter bekleidet. Los ging es 1999 im Pfarrgemeinderat. Aktuell singt er im Ascheberger Kirchenchor und ist im Pfarreirat tätig. „Durch ehrenamtliche Arbeit kann man die Gemeinde voranbringen“, erklärte er sein jahrelanges Engagement. Ehrenamt bedeutet auch große Verantwortung. Doch wie der Ehrenamtstag am Sonntag zeigte, verteilt sich diese auf viele Schultern. Jeder Verein, jede Gruppe und jeder ehrenamtlich Tätige hat einen Ansprechpartner im Seelsorgeteam der Pfarrgemeinde. Pfarrer Schürmeyer erklärt, dass das Seelsorgeteam sich hauptsächlich als Impulsgeber sehe. „Somit lässt man den Ehrenamtlichen große Freiheiten in ihren Entscheidungen.“

Der Ehrenamtstag wird zukünftig alle zwei Jahre stattfinden. Abwechselnd zum Pfarrfest, das im kommenden Jahr zum ersten Mal als fusionierte Gemeinde gefeiert wird. Der Austragungsort wird wechseln. Auftakt ist 2020 in Herbern. 2022 wird das Pfarrfest dann zum 1000-jährigen Jubiläum der Kirche St. Lambertus Ascheberg in Ascheberg stattfinden.