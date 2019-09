Eine ganz neue Erfahrung war der 13. Gospelworkshop für die 30 Teilnehmer. Denn Vocal-Coach Uta Wiedersprecher und ihr Mann Mark stellten den Sängern und Sängerinnen dieses Mal keine Noten zur Verfügung. Dafür gab es viel gelebte Musik und ein gut besuchtes Abschlusskonzert in der St. Benedikt-Kirche am Sonntagabend.

„Es hat uns mit der Truppe sehr viel Spaß gemacht. Man hat gemerkt, dass sich die Leute gut verstehen, und es war gute Stimmung untereinander“, resümierte Uta Wiedersprecher, die an der Essener Folkwang Hochschule Jazz-Gesang studiert hat, Gesangsunterricht erteilt und zudem als Vocal-Coach die Teilnehmer bei diversen Musikshows wie zum Beispiel bei X-Factor, The Voice Kids oder Rising Star musikalisch unterstützt.

Organisiert wurde der Workshop von Uwe-Reiner Bochmann, der als Chorleiter des Herberner Gospelchors „Sound of Joy“ fungiert. Zwei Tage lang wurde in den Räumlichkeiten der evangelischen Kirche und im Jochen-Klepper-Haus geprobt, gesungen und Gospel-Musik gelebt. Notenblätter suchte man vergeblich. Somit mussten die Teilnehmer nichts in den Händen halten. Sie konnten sich frei bewegen und sich so nur auf die Musik konzentrieren, wie der Vocal-Coach erklärte. Auf einer Leinwand waren die Texte für alle sichtbar, und jeder konnte sie dort ablesen.

„Gospel strahlt für mich viel Positives, Glauben und Hoffnung aus. Ich möchte, dass die Musik und das Singen Mut machen und sich im Herz verankert“, betonte die Workshopleiterin. Dass dieses Konzept gut ankommt, zeigte sich beim Abschlusskonzert in der St. Benedikt-Kirche: Ein strahlender Chor, der sich ganz auf die Musik einließ und das Publikum mitnahm, bei modernen Gospel-Songs wie „Lord You are good“, „Let me Fly“, „In Jesus Name“ und „Happy Lead Sheet“. Der langanhaltende Applaus zeigte, dass der Funke übergesprungen war.