Ist doch logisch: In der Freizeit stehen Spaß und gute Unterhaltung an erster Stelle. Das gilt einmal mehr auch für das neue Herbstferienprogramm der Offenen Jugendarbeit Ascheberg (OJA). Doch auch Information und Bildung kommen bei den Veranstaltungen, die vom 15. bis zum 25. Oktober angeboten werden, nicht zu kurz.

„Gleich zu Beginn fahren wir unter dem Motto ,Tuesday for future‘ zum Lippewerk nach Lünen. Dort wird gezeigt, wie Recycling und Wiederverwertung funktionieren“, berichtet OJA-Mitarbeiter Dirk Hermann . „Es handelt sich hier um eine Kooperation von OJA und Seniorenbeirat. Wir wünschen uns, dass sich auch viele Erwachsene an dieser Aktion beteiligen“, hofft Hermann. Denn in Sachen Umwelt- und Klimaschutz könnte die Besichtigung des Lippewerkes den Dialog der Generationen anregen und eine Brücke zwischen Alt und Jung schlagen. Für die Exkursion am 15. Oktober (Dienstag) wird ein großer Bus gechartert. Abfahrt ist um 14 Uhr am Burghof. Die Rückkehr ist für 17.30 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt die OJA bis zum 8. Oktober entgegen.

Neu im Programm ist auch der Besuch des „Escape Rooms“ in Münster am 21. Oktober (Montag). Dort gilt es gemeinsam mit anderen Teilnehmern, knifflige Rätsel zu lösen, im Spiel spannende Abenteuer zu erleben und die Geheimnisse des Raumes zu lüften.

Ebenfalls neu ist der Selbstbehauptungskursus für Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, der am 21. und 22. Oktober (Montag und Dienstag), von 10 bis 13 Uhr, in einer Ascheberger Turnhalle stattfindet. Hier sollen die Teilnehmer in Gruppenspielen lernen, was es heißt „stark“ zu sein und „cool zu bleiben“, heißt es in der Ankündigung. „Es handelt sich um den gleichen Kursus, der im Sommer wegen einer Erkrankung des Leiters ausfallen musste“, informiert Hermann.

Basis des neuen Programms sind altbewährte Angebote, die sich zum Teil schon seit Jahren großer Beliebtheit bei den Kindern und Jugendlichen erfreuen. Allen voran die Fahrt zum „Zoo bei Nacht“: Am 16. Oktober (Mittwoch) ist der Allwetterzoo in Münster nur für die Acht- bis Zwölfjährigen geöffnet. Ebenso beliebt bei Jugendlichen ab zwölf Jahren ist die Aktion „Halloween im Movie Park“, die für den 17.Oktober (Donnerstag) geplant ist. Abgerundet wird das Ferienprogramm durch „Horrorbacken in der OJA“ am 18. Oktober (Freitag), das „Kürbisschnitzen am 22. und 25. Oktober (Dienstag und Freitag) sowie den Feuertag mit Stockbrot backen, Kartoffeln aus der Glut und Feuerspucken.