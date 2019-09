Aus Werne und Herbern hatten sich die Trecker auf den Weg zu Bücher Schwalbe in die Sandstraße gemacht. Hubert Schmölzl vom Sach+Fach-Verlag präsentierte dort seinen neuen Schlepper-Kalender. Bereits zum sechsten Mal in Folge hat er besondere Trecker aus der Region eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Sein Liebling ist ein Fordon Dexta aus dem Jahr 1958. Höchstgeschwindigkeit 25 Stundenkilometer, die Strecke von Werne nach Ascheberg legt er somit in einer guten dreiviertel Stunde zurück. „Wenn ich nicht in den Stau komme“, lacht er. „Andererseits: Meistens bin ich dann ja der Stau…“

Mit von der Partie war auch Reinhard Meßmaker aus Herbern. Er hatte seinen selbst wieder hergerichteten Schlüter Super 1500 Special TVL von 1993 dabei. Von diesem Modell wurden insgesamt nur 27 Exemplare gebaut, danach schloss die Münchener Fabrik.

Meßmaker ist zum dritten Mal mit einem seiner Traktoren im Kalender vertreten. Als aktives Mitglied im Treckerclub Brügge-Mühle in Herbern-Arup besitzt er gleich mehrere Modelle. Und da nicht alle der gut 100 Mitglieder des Treckerclubs über ein eigenes Fahrzeug verfügen, kann er so bei den gemeinsamen sonntäglichen Ausfahrten ab und zu mal eins verleihen.

Schmölzl ist immer auf der Suche nach Motiven für seine Kalender, denn auch in den kommenden Jahren möchte er das Konzept fortführen. „Überraschend viele Menschen haben schöne alte Traktoren in ihren Scheunen stehen – mit einer Bilderstrecke im Schlepper-Kalender bietet sich eine gute Gelegenheit mal zu zeigen, dass die auch noch aktiv sind“, so Schmölzl. Für 2020 hat er eine Auflage von 150 Kalendern gedruckt, die man für 15,50 Euro erwerben kann. Ein passendes Malbuch für die Kleinen gibt es auch.