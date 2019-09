Gute Laune und Bewegungsdrang waren im Spiel, als die Männer am Samstag ihre Wanderschuhe schnürten. „Auf geht`s“, erklang es fröhlich am Pfarrheim St. Lambertus. Wohin? Auf eine zünftige Männerwanderung. So startete die Wanderung der Kolpingsfamilie Ascheberg, bei der, wie der Name schon sagt, nur Männer zugelassen waren. Und die konnten noch richtig etwas lernen auf dieser Tour. Dafür hatten Martin Betker und Beppo König , die für die Organisation verantwortlich zeichneten, schon gesorgt. Denn einfach nur geradeaus ging es dabei nicht.

Der Weg führte die muntere Truppe entlang der „Drei Teiche“ Richtung Davensberg zum Familienunternehmen Naturstein Plässer. Anne und Stephan Plässer gewährten den Gästen hier einen Blick hinter die Kulissen ihres Betriebes und sorgten dabei für „Wow-Effekte“. „Was die alles machen, das hätte ich niemals gedacht“, gab Daniel Hegemann zu und Martin Betker ergänzte: „Das Angebot ist der Wahnsinn: Böden, Platten, Treppen. Und selber ist man immer davon ausgegangen, dass hier Grabsteine gefertigt werden.“ Dabei erläuterten die Plässers einige Arbeitsschritte und gaben Einblicke in die Familiengeschichte. Logisch, dass dieser Stopp auf der weiteren Wanderung für Gesprächsstoff sorgte.

Der Marsch führte die Männer vorbei am Klärwerk zurück nach Ascheberg. Auf dem Gestüt Kümmerling endete die Wanderung und das Spannungsbarometer schnellte nach oben, als die Würfel beim anschließenden Knobelturnier rollten. Hier lohnte der Einsatz, denn auf die beiden Erstplatzierten warteten jeweils zwei Eintrittskarten für das Länderspiel Deutschland gegen Argentinien am 9. Oktober. Für diesen Preis hatte Martin Betker gesorgt und damit brachte er Sieger Gunnar Westhoff und den Zweitplatzierten Herbert Mangels richtiggehend zum Jubeln.