Sputnik hellt grauen Himmel auf

Immer wieder fisselte es fies. Doch weder Gäste noch Mitwirkende ließen St. Georg beim Erntedank im Regen stehen. Mehr noch: Der Trabi-Club Sputnik sorgte sogar für einen warmen (Geld-)Regen und hellte den grauen Himmel auf – mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro, die Regionalleiter Johannes Wilhelm Feller und Fachleiter Jörg Stratmann entgegennahmen. Die Summe war im August beim Trabi-Treff in Ascheberg zusammengekommen. Ebenfalls warm „regnete“ es für etliche Besucher des Festes. Denn bei einer Tombola wurden attraktive Preise vergeben, darunter Fahrräder und ein Fernseher.

Die Sputnik-Spende soll unter anderem einem neuen Projekt des Sozialwerkes zufließen: dem „Bürgergarten“ auf dem Gelände des Bauernhofes St. Georg. „Bisher ist es noch eine Idee. Es geht darum, dass sich Menschen hier auf dem Bauernhof begegnen und miteinander etwas Sinnvolles tun“, erläuterte Monika Urkötter. Die Fachleiterin wies darauf hin, dass Besucher und Klienten voraussichtlich ab April 2020 auf mietbaren Parzellen Gemüse anbauen können. Das passe sowohl zum Charakter des Bauernhofes als auch zum ländlichen Umfeld Aschebergs. Einen weiteren Ansatz ergänzte Stratmann: „Nachdem im vergangenen Jahr aufgrund hygienischer Vorschriften die Schweinehaltung aufgegeben werden musste, wollen wir mit dem Gemüsenbau außerdem auch die landwirtschaftliche Produktion auf unserem Hof aufrecht erhalten.“ Wer sich für eine der 45 Quadratmeter großen Parzellen interessiert, kann sich bereits beim Sozialwerk ( ✆ 0 25 93 / 95 63 60) anmelden.

Doch nicht nur das Neue, sondern vor allem Altbewährtes machte das traditionelle Erntedankfest auf dem Bauernhof St. Georg attraktiv und abwechslungsreich. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst waren das neben der Tombola das Reitangebot, die Fahrten mit einem Trabi sowie die Möglichkeit, bei Kaffee und Kuchen, bei Pommes oder Reibeplätzchen miteinander ins Gespräch zu kommen.

Großer Andrang herrschte bei der mit vielen attraktiven bestückten Tombola.

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreichten Mitglieder des Trabi-Clubs Sputnik.

Johannes Wilhelm Feller erläuterte interessierten Gästen das Projekt „Bürgergarten".

„Singing and Dancing in the Rain": Die Aktiven der Behinderten-Sport-Gemeinschaft (BSG) störte die unfreundliche Witterung nicht.

Apropos Reibeplätzchen: Bereits zum 30. Mal in Folge – und damit auch zum letzten Mal – standen Peter und Erika Schade an der Riesenbratpfanne. Künftig übernehmen Tochter Tanja Dolinar und Enkel Lukas dieses Ehrenamt. „Ich bin in die Aufgabe in den vergangenen Jahren reingewachsen, denn es macht Spaß hier. Mir gefällt die Atmosphäre, und es gibt tolle Erfahrungen mit den Klienten“, erläuterte Dolinar, warum sie sich für St. Georg einsetzt – ebenso wie rund 20 weitere Ehrenamtliche, die beim Erntedankfest neben Mitarbeitern und Klienten aktiv waren.

Abgerundet wurde der Tag durch ein Musik- und Tanzprogramm, das von der Behinderten-Sport-Gemeinschaft (BSG) Lüdinghausen und der Samba-Gruppe „Bloco St. Georg“ gestaltet wurde.