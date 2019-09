Voller Aktionen war das Wochenende der Landjugend Ascheberg im Ferienzentrum Schloss Dankern . Über 40 Jugendliche machten sich am Freitagnachmittag gut gelaunt und mit vollgepackten Bullis auf den Weg. Auch der Dauerregen tat der guten Stimmung keinen Abbruch, denn im mitgebrachten Zelt konnte im Trockenen gegrillt, gegessen, gespielt und gefeiert werden.

Beim Wasserski und Kartfahren wurden dann aber doch noch einmal alle nass. Abends ging es unter anderem in die Bowlinghalle und in die benachbarte Disko. Erschöpft, aber zufrieden kam die Gruppe am Sonntagabend wieder in Ascheberg an.