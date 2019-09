Die Gemeinde Ascheberg ruft alle Bürger dazu auf, Biotonnen ausschließlich mit Biomüll zu befüllen und vollständig auf Plastiktüten zu verzichten. „Auch die angeblich kompostierbaren Plastik-Mülltüten aus Biokunststoff haben in der Biotonne nichts zu suchen“, erklärt Birgit Rebsch , die in der Gemeindeverwaltung für die Abfallwirtschaft und Umweltschutz zuständig ist, heißt es in einer Mitteilung.

Alle Arten von Plastikmülltüten werden in den Kompostierbetrieben aufwendig aussortiert, da sie separat verbrannt werden müssen. Um den Bürgern die richtige Sortierung ihres Biomülls zu erleichtern, stellt die Gemeindeverwaltung im Rathaus zum Ausprobieren kostenlos Papiertüten in haushaltsüblichen Mengen zur Verfügung – solange der Vorrat reicht. „Probetüten sowie Aufkleber für die Bio-tonne können zu den Öffnungszeiten in den Bürgerämtern in Ascheberg und in Herbern abgeholt werden.

In der Gemeinde Ascheberg erinnert auch die kreisweite Kampagne „#wirfuerbio“ mit Bannern, Plakaten und Aufklebern daran, den eigenen Biomüll richtig zu sortieren. „Alle neuen Biotonnen sind bereits mit einem Aufkleber versehen“, so Rebsch. Der kostenlose Aufkleber für die Biotonne kann auch direkt im Internet bestellt werden unter.

Hintergrund der Aktion: In Küche und Garten entsteht viel Bioabfall, der für die Umwelt nützlich ist: Aus reinem Bioabfall wird wertvoller Kompost hergestellt. Dieser hilft dabei, Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen, Torf einzusparen und weniger COauszustoßen. Auch wird in vielen Bioabfallbehandlungsanlagen aus Bioabfall Energie in Form von Biogas gewonnen, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Jeder kann daher mit der richtigen Mülltrennung zum Umweltschutz und zur Biostromerzeugung beitragen, so die Gemeinde Ascheberg.