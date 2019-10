Fliesen Nägeler feiert Jubiläum: Vor 50 Jahren, am 1. Oktober 1969 gründete Kurt Nägeler im Wohnhaus seiner Eltern an der Siegebrede seine eigene Firma. Ein halbes Jahrhundert später ist der mittelständische Betrieb an der Lindenstraße nicht mehr wegzudenken. Aus dem Ein-Mann-Betrieb ist der größte Fliesenbetrieb im Münsterland geworden. Das Unternehmen hat mittlerweile 30 Mitarbeiter.

Die Ausstellungsräume im Wohnzimmer, das Lager in der Garage – so fing die Erfolgsgeschichte von der Firma Nägeler an. Drei Jahre nach der Firmengründung wurde der erste Geselle und Auszubildende von Kurt Nägeler eingestellt. „Wer selbst ausbildet, braucht keine Fachkräfte zu suchen. Das war damals wie heute unser Motto“, sagt Karsten Nägeler, der am 1. Januar 2000 den Betrieb von seinem Vater Kurt übernommen hat.

In den 1978er Jahren reichte der Platz endgültig nicht mehr aus, der Grundstein für das Firmengebäude im Gewerbegebiet an der Lindenstraße wurde gelegt. Noch heute ist die Firma dort ansässig. Geschäftsführer Karsten Nägeler (Fliesenlegermeister, Betriebswirt HWK, öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger der HWK Münster) hat seit seiner Geschäftsübernahme vieles verändert und neu strukturiert. Im Zuge der Umfirmierung zur GmbH & Co. KG im Jahr 2018 wurde André Gesenhoff, ebenfalls Betriebswirt HWK, als zweiter Geschäftsführer für das Unternehmen bestellt.

Fliesen Nägeler setzt auf einen Mix aus Jung und Alt. Die älteren Mitarbeiter geben ihr Wissen an die jungen Kollegen weiter, diese bringen frischen Wind in das tägliche Geschäft. Immer offen für Neues, mit der Zeit gehen – das scheint das Patentrezept für diese beeindruckende Firmengeschichte zu sein.