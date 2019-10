Stefan Bomholt (41) züchtet neben Tauben jetzt auch deutsche Puten. Seine Erfahrung in der Geflügelzucht und auch der durchaus warme Sommer spielten ihm hier in die Karten. Sein zwei Jahre altes Puten-Pärchen hat mittlerweile sieben Nachkömmlinge.

Die deutschen Puten, ursprünglich waren dieses kanadische Wildputen, sind ein alte Nutztierrasse, die vom Aussterben bedroht ist, hat es dem 41-Jährigen angetan. In seinem Garten an der Rulle fehlt es den Tieren an nichts. Gras und Brenn-Nessel finden sie hier zu Hauf – geschroteter Mais und Weizen werden zugefüttert. Die Puten teilen sich Bomholts Garten mit Alpakas, Hühnern und Tauben.

Die Puten-Zucht ist deshalb so anspruchsvoll, weil die Tiere sehr anfällig sind. Im Februar hatten Hahn und Henne von 2017 ihre erste Nachzucht (drei Hähne, eine Henne). Die erste Brut, so verriet Bomholt, wurde mit der Brutmaschine ausprobiert. Das Ergebnis ist jetzt auch schon ein Jahr alt und Bomholt zeigt auf die imposanten Tiere.

„Dass diese Tiere etwas ganz einzigartiges haben, wussten schon die Indianer, denn neben dem Fleisch fertigten sie aus Putenknochen Werkzeuge. Ebenfalls stellten sie aus den Federn Kleidung und Kopfschmuck her. Das „Radschlagen“ des balzenden Puters findet man im Häuptlings-Kopfschmuck der Prärie-Indianer wieder“, erzählt der 41-Jährige Geflügelzüchter. Für Bomholt gehört das aber eher in die Geschichtsbücher.

Puten sind weitsichtig, im Nahbereich haben sie jedoch Orientierungsschwierigkeiten und finden ausgestreutes Futter nur durch Zufall. Ihre starren Verhaltensmuster sorgen dafür, dass sie sich leicht in Panik versetzen lassen und kopflos flüchten. Ein einmal ausgelöstes Verhaltensmuster, als eine angeborene Reaktion auf einen äußeren Reiz, läuft bis zum Ende ab. Die Möglichkeit, auf „ein anderes Programm umzuschalten“, haben Puten nicht. Wenn es möglich ist, werden Hahn und Henne bei der Geflügelausstellung am 23. und 24. November des Geflügelzuchtvereins Eintracht Herbern im November ausgestellt. Der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins, Rainer Nienhaus, ist hellauf begeistert, denn die Putenzucht ist schon sehr anspruchsvoll. „Das hatten wir bisher noch nie. Großgeflügel auf einer Kleintierzucht-Ausstellung ist schon was Besonderes“, sagte Nienhaus.