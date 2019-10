Talfahrt lässt Stimmung explodieren

Das hätte sich Josef Dicke aus Hagen-Boele nicht träumen lassen als er zu Beginn der 90er Jahre feierfreudige Ascheberger auf Norderney kennenlernte. Vor einem Vierteljahrhundert luden die ihn zum ersten Oktoberfest in Westfalen ein. „Das war bei Frieling“, kennt der Hagener die Lokalitäten aus dem Jahr 1994 noch genau. Er ist dem Geschehen eng verbunden, hat in 25 Jahren kein Fest verpasst und fühlt sich seit 2013 ein bisschen auch der Party auf Schlingermanns Weide verpflichtet: „Wenn man hier einmal das Fass angestochen hat, dann gehört man dazu und muss einfach da sein“, erzählt Dicke am Rande der Party. In diesem Jahr benötigte Festwirtin Steffi Schulze Wenning vier Schläge bis der erste Bierschaum in den Krug lief.

Im Jahr eins nach der Premiere erblickte der Wettbewerb zur Hopfenkönigin das Licht der Party-Welt. Auftaktsiegerin Gitti Meinardus musste damals noch einen Bierkrug stemmen. Doch die SuB-Band kreierte schnell eine Gewichthebemaschine. „Auf der haben wir ein Patent“, schmunzelt Präsident Robert Temmann. Oft verheben sich die Kandidatinnen an dem Stein, der innen zu finden ist. Bei der Suche nach der Silber-Hopfenkönigin, der Nummer 25 seit dem ersten Mal 1995, bewies das Trio Muckis. Das war schon beim Sägen erkennbar, denn zusammen mit der richtigen Technik wurden die Birkenscheiben flugs abgetrennt. Und auch dem Alphorn entlockten Petra Finke, Anna Reckmann und Doris Droste, die Schützenkönigin Rinkerodes, viele Töne, so dass bei ihnen das Applausometer weit ausschlug. Am Ende war es dennoch für Temmann und sein Team leicht: Die 25. Ascheberger Hopfenkönigin heißt Anna Reckmann, kommt aus Capelle und arbeitet im Nordkirchener Rathaus.

Cordula Grün und Pocahontas zu Gast

Zurück zur Musik, die Kapellmeister Manfred Hölscher und der SuB-Express vorbereitet haben. Besonders laut wird es im Zelt, wenn nach Schunkel- und Tanzrunden musikalische Besucher kommen: Der kölsche Jung, Pocahontas und Cordula Grün stellen auch das Sing- und Grölpotenzial der Menschen an den voll besetzten Tischen auf die Probe. Wobei: Der Bewegungsdrang scheint von Jahr zu Jahr größer zu werden. Blieb es früher während des Programms vor der Bühne leer, wird dort jetzt schon getanzt.