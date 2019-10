Prioritäten fürs Entwickeln der Sportstätten sind festgelegt

Die Prioritäten zum Sportstättenkonzept der Gemeinde Ascheberg sind von der Verwaltung vorgestellt und seitens der Politik bestätigt worden. „Es gab keine Änderungsvorschläge, nur den Wunsch es nicht auf die lange Bank zu schieben“, informiert Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier über Präsentation und Diskussion im Fachausschuss.

„Hohe Priorität“ hat für die Verwaltung, dass die Sporthallen in den drei Orten wie in der Vergangenheit weiter in einem ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden. Ganz oben angesiedelt wird dieses Vorgehen, weil die Sporthallen für den Schulsport nötig sind. Und die Notwendigkeiten für Schulen stehen in Ascheberg oben auf der Liste.

Das schlägt auch auf den Außenbereich durch. Eine Laufbahn mit Sprunggrube und eine Anlage für den Hochsprung sind für eine weiterführende Schule verpflichtend. Weil dieses Angebot fußläufig erreicht werden müsse, scheide der Standort Herberner Straße aus, heißt es seitens der Verwaltung. Im Sportstättenkonzept wird die Anhöhe am Sportplatz Nordkirchener Straße dafür vorgeschlagen. Der Maßnahme wird eine „sehr hohe Priorität“ eingeräumt. „Hohe Priorität“ heißt es im Bezug auf einen Bewegungsbereich, der für die Profilschule in Ascheberg, vermutlich auf dem aktuellen Bolzplatz, geschaffen werden soll. Umgesetzt werden sollen diese beiden Maßnahmen im Zuge der Konzentration der Profilschule in Ascheberg.

Eine mittlere bis hohe Priorität hat für Verwaltung und Politik ein neues Kunstrasenfeld im Bereich Nordkirchener Straße. Der TuS Ascheberg hat gegenüber der Gemeinde schon die Konzentration der Anlagen dort gewünscht (WN berichteten). Das Umsetzen der Maßnahme wird von drei Aspekten eingegrenzt: Der Aschenplatz muss mittelfristig mit hohem Aufwand renoviert werden, was durch die Konzentration entfallen würde. Für einen neuen Kunstrasen müssten die Eigentumsfrage, das Planungsrecht mit Artenschutz- und Lärmschutzgutachten sowie die Frage des Baustandards des neuen Platzes ohne Gummi-Granulat geklärt werden. In der Folge bedürfe es einer Baugenehmigung, einer sicheren Finanzierung durch Gemeinde, Verein und Förderprogramme. Im Blick müsse behalten werden, dass die Lambertusschule geeignete Sportstätten behalte. Die Fachkonferenz Sport der Grundschule habe sich für das Beibehalten der 400-Meter-Laufbahn ausgesprochen.

In Herbern steht die Entscheidung des Sportvereins aus. Die Priorität, so die Verwaltungsvorlage, „setzt der SV Herbern“. Eine Laufbahn und eine Sprunggrube für die Mariengrundschule sollen beim Umzug der Grundschule geplant und geschaffen werden.

Keine besondere Priorität räumt die Gemeinde in der Vorlage generationsübergreifenden Sportangeboten ein. Wie sie angenommen würden, hänge stark vom richtigen Standort ab. Er müsse in Ascheberg und Herbern mit den Vereinen ohne Zeitdruck gesucht und gefunden werden.

Zur Lage des Davensberger Sportgeländers am Rinkeroder Weg merkt die Gemeinde an, dass „eine mittelfristige Sicherung des Waldstadions sinnvoll ist.“ Für mehr verlangt das Konzept ein Beleben des Angebotes.