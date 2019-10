Mehr Zeit zum Essen nehmen. Dazu rief Pater George am Sonntag beim Erntedankfest in Ascheberg auf. Viele äßen im Stehen und in der Hektik des Alltags. Nicht so am vergangenen Sonntag. Nach der Messe auf dem Hof Dabbelt

in der Westerbauer blieben noch viele Besucher auf das ein oder andere Getränk oder konnten in aller Ruhe und in netter Gesellschaft über die Ernte plaudern und eine Wurst im Brötchen genießen. Die Hüpfburg im Garten ließ die Kinderherzen höher schlagen, ebenso wie die Strohballen, die in den ersten Reihen als Kirchenbankersatz dienten.

Organisiert wurde das Fest von den Ascheberger Landfrauen, dem landwirtschaftlichen Ortsverein und der Landjugend Ascheberg. Diese sorgten auch mit der tatkräftigen Unterstützung von Familie Dabbelt und deren Nachbarn für die festlich geschmückte Scheune, in der der Gottesdienst abgehalten wurde.