Die sagenumwobene Davert im Norden von Ascheberg ist ein wertvolles Ökosystem und Heimat vieler Tiere. Sie ist im Herbst besonders reizvoll: die Insekten haben sich zurückgezogen, Wildschweine und Hirsche hinterlassen überall ihre Spuren und der Wald zeigt sich in den schönsten Farben. Bei einem abwechslungsreichen Spaziergang am 27. Oktober um 10 Uhr erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über Wildschwein, Baummarder & Co. und mit etwas Glück wird man Zeuge der Hirschbrunft. Darüber hinaus dürfen ein paar Gruselgeschichten bei diesem Rundgang nicht fehlen. Bitte Gummistiefel oder zumindest feste Schuhe tragen.

Die Führung am 27. Oktober startet um 10 Uhr (Achtung: an die Zeitumstellung denken) und dauert etwa zweieinhalb Stunden. Sie kostet acht Euro pro Person, Kinder zahlen fünf Euro. Anmeldungen nimmt der Ascheberg Marketing entgegen: Katharinenplatz 1, ✆ 0 25 93/63 24, info@ ascheberg-marketing.de. Bei der Anmeldung wird der Treffpunkt bekannt gegeben.