Um die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsbasar am 1. Dezember (Sonntag) zu besprechen, trafen sich am Montagabend die Mitglieder der Vereine und Gruppen in den Räumen des Pfarrheims an der Bergstraße. In diesem Jahr sind die Landfrauen in Kooperation mit der Landjugend für die Hauptorganisation zuständig, Co-Organisator ist das Deutsche Rote Kreuz .

Organisatorische Dinge wie die Beaufsichtigung der Spülmaschine, des Kinderkarussells und die Standverteilung auf dem Kirchplatz wurden gemeinsam durchgegangen. Wie in jedem Jahr wurden die Gruppen und Vereine darauf hingewiesen, dass sie ihre Stände schön weihnachtlich dekorieren sollen. Die Aufbauarbeiten für den Basar finden am 30. November (Samstag) ab 9 Uhr auf dem Kirchplatz statt.

Die Organisatoren freuen sich auch in diesem Jahr über ein breit gefächertes Programm mit Kunst, Kultur, leckeren Köstlichkeiten, Spiel und Spaß für die Kleinsten sowie ein nettes Mitbringsel für die heimischen vier Wände.

Martina Brochtrup von den Landfrauen und Jonas Angelkort von der Landjugend moderierte die Versammlung. Die Küchen in Herbern können am ersten Adventssonntag kalt bleiben. Ob Erbsensuppe, Reibeplätzchen, Pizza, Bratwurst, einfach nur Glühwein oder Kakao mit Schuss – es ist für alles gesorgt.

Der Schützenverein Nordick wird in diesem Jahr seiner mobile Kegelbahn eine Auszeit geben. Hierfür soll ein Nagelbalken hingestellt werden und eine Fotobox wird zum Einsatz kommen. Hier können die Besucher witzige Erinnerungsfotos machen.

Während der Basar bereits nach der Hochamtsmesse um 10.30 Uhr beginnt, wird der Spielmannzug der Kolpingfamilie die Veranstaltung ab 14 Uhr musikalisch unterstützen. Dierk Wenner umrahmt den Weihnachtsmarkt mit seiner Musikbeschallung „FST-Showtechnik“ und nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wird auch die Kirche wieder von ihm illuminiert. Der Verkaufserlös des Weihnachtsbasars kommt einem wohltätigen Zweck, aber auch dem Pfarrheim St. Benedikt, zugute.