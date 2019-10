Freunde der plattdeutschen Sprache erwartet am 15. Oktober (Dienstag) ein ganz besonderes Vergnügen. Elisabeth Georges , bekannt als Schauspielerin an der Niederdeutschen Bühne am Theater in Münster ist auf Einladung des Heimatvereins um 18 Uhr zu Gast auf dem plattdeutschen Abend im Hotel Wolfsjäger.

Seit über 40 Jahren steht sie als Schauspielerin auf der Bühne. Seit 2009 leitet sie ehrenamtlich die Niederdeutsche Bühne. 2018 erhielt sie den renommierten Rottendorf-Preis für besondere Verdienste um die niederdeutsche Sprache. „Sie hat sich im Ehrenamt als Schauspielerin, Pädagogin, Rezitatorin, Hörspielsprecherin und Spartenleiterin am Theater Münster in außergewöhnlich hohem Maße um die Pflege und den Erhalt der niederdeutschen Sprache und Kultur verdient gemacht,“ heißt es in der Laudatio.

Unter dem Motto „Met güldene Blär un lecker Iätten“ nimmt Georges die Gäste mit auf eine plattdeutsch-literarische Reise durch den bunten Herbst und seine Köstlichkeiten, mit Texten vieler plattdeutscher Autoren aus unterschiedlichen Zeiten und Regionen des Münsterlandes. Auch Nichtmitglieder des Heimatvereins sind willkommen.