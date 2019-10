Den Keglern gehen die Bahnen aus

Wenn anderorts der Karnevalsbazillus grassiert, werden die Ascheberger vom Kegelvirus eingeholt. Die Dorfmeisterschaft gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Themen im Februar. Und doch: Die Ausrichter machen 2020 aus der Not eine Tugend. Erstmals werden die Titelkämpfe für Ascheberg und Herbern ausgeschrieben. Gekegelt wird in der „Breilklause“ in Ascheberg und bei „Deitermann“ in Herbern. Mehr Kegelbahnen gibt es in den beiden Orten nicht mehr. Und das ist der Grund für die gemeinsame Sache über Ortsgrenzen hinweg.

Burghof, Haus Klaverkamp, Goldener Stern, Surmann‘s Hof, Frenking – als „Et rappelt“, „Bolzendreher“ und „Kugelrollers“ bei den Ascheberger Dorfmeisterschaften den Ton angaben, hatten die Veranstalter die Qual der Wahl. Zwei von fünf Lokalen mit Kegelbahnen kamen bei dem Wettbewerb zum Zug. Zuerst mussten die Organisatoren den Burghof streichen. Dann wurde Haus Klaverkamp abgerissen. Seit einem Jahr ruhen die Bahnen im Goldenen Stern, zum Jahresende ist bei Surmann Schluss. Den Keglern bleiben nur die beiden Bahnen bei Frenking.

Die „Bierpumpen kurz lang“ sind in kurzer Zeit zwei Mal umgezogen. „Wir sind von Bultmann zu Surmann gewechselt und kegeln jetzt bei Elvering in Davensberg“, berichtet Pascal Förster. Für die „Vollstrecker“ erklärt Christoph Heineke : „Wir verlassen nach 30 Jahren Surmann und kegeln ab Samstag im Conti in Münster.“ Den Weg nach Münster ist der KCPP nach 19 Jahren bei Hattrup vor einem Jahr gegangen. Beim Il Teatrino gefällt es dem Club gut, was aber logistisch für einige Kegler schwieriger ist. Deshalb kommt für den KCPP eine Rückkehr nach Ascheberg oder Davensberg definitiv in Frage.

Infos zur Dorfmeisterschaft ► Gekegelt wird an drei Wochenenden im Februar 1./2., 8./9. und 15./16. Februar auf den Bahnen der Gaststätten „Breilklause“ in Ascheberg und „Deitermann“ in Herbern.► Aufgrund der positiven Resonanz kegeln Damen- und Herrenclubs wieder gemeinsam an allen drei Wochenenden.► Einzelkegler/-innen sind willkommen und können an der Einzelwertung teilnehmen.► Die Siegerehrung wird wieder zusammen mit der Après-Ski-Party am 7. März 2020 bei Frenking stattfinden.► Teilnehmen können alle Clubs aus Ascheberg und Herbern. Die Ascheberger oder Herberner Clubs, die aufgrund mangelnder Kegelbahnen aktuell in Davensberg, Capelle oder anderen Orten kegeln, dürfen an der Meisterschaft teilnehmen.► Die Vorbesprechung und Vergabe der Startplätze wird am 23. November (Samstag) um 14.30 Uhr bei Gisa Frenking in Ascheberg stattfinden.► Wer an dieser Dorfmeisterschaft teilnehmen möchte, kann sich bei Norbert Rüschenschmidt per E-Mail, WhatsApp oder telefonisch mit Angabe einer E-Mail Adresse anmelden. E-Mail: norbert.rueschenschmidt@ gmx.de, Tel. 01 76 42 76 15 94 ...

So weit ist „No woman, no cry“ noch nicht. „Wir haben gerade unser 30-jähriges Bestehen gefeiert. Nachdem Surmann uns mitgeteilt hat, dass Ende des Jahres geschlossen wird, hatten wir eine Alternative in Davensberg, die aber nun auch geschlossen wird“, sagt Oliver Gellenbeck: „Jetzt sind wir wieder auf der Suche nach einer Bahn, leider bisher ohne Erfolg.“

Bernd Heitmann berichtet: „Unser Kegelclub ‚Die Bahnschoner‘ kegelt mit zwei Jahren Unterbrechung bei Klaverkamp seit 1992 bei Surmann. Mit dem Ende dort, kegeln wir nicht mehr, wir treffen uns zu unseren üblichen Kegelterminen und unternehmen immer etwas anderes zusammen.“ Die Dauer-Damensieger „Kugelrollers“ haben vor einem Jahr mit den Ende bei Hattrup aufgehört. Viele Clubs sind nach Davensberg gegangen. „Wir vom ‚Club Leo‘ sind vor über 20 Jahren nach Elvering gewechselt und dort geblieben. Essen, Service, alles super“, erklärt Andreas Trautmann. Sabine Mühlenbrock berichtet für „Los Gossos“: „Wir sind vom Goldenen Stern nach Stattmann umgezogen und bestens zufrieden.“ Von den Ascheberger Umzügen nach Davensberg hat die Dorfmeisterschaft in der Davert zuletzt übrigens profitiert. Sie meldet wachsende Teilnehmerzahlen.

In Herbern setzte der Verlust von Kegelbahnen schon früher ein. Hennemann schloss, das „Brauhaus“ folgte, die Dorfmeisterschaft schlief ein. Jetzt haben auch die Herberner wieder die Chance, um Pokale und Urkunden zu kegeln. Auf dieses Vorgehen einigten sich „Özzelbrözzel“, Lümmelmänner“ und „GSG 9“, die dieses Jahr für die Organisation der Top Travel Dorfmeisterschaft verantwortlich zeichnen.